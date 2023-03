Екзотичен сервал е дал положителна проба за кокаин (СНИМКИ+ВИДЕО)

Дива котка е намерена в квартал в американския град Синсинати с положителна проба за кокаин в кръвта, съобщава Ей Би Си Нюз.

Сервалът на име Еймири е екзотична котка, живееща в Африка. Тези диви котки са около три пъти по-големи от домашните.

В щата Охайо, където е намерена дивата котка, е незаконно нейното притежаване.

