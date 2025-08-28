Новини
Чихуахуа оцеля по чудо след поглъщане на огромно количество кокаин

28 Август, 2025 08:46

Ветеринарите са в шок

Чихуахуа оцеля по чудо след поглъщане на огромно количество кокаин - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Малко куче от породата чихуахуа се оказа в центъра на необичайна ветеринарна мистерия, след като погълна почти 100 милиграма кокаин и въпреки това оцеля. Случаят, описан във Frontiers in Veterinary Science и цитиран от Ars Technica, разкрива шокиращи подробности за борбата на животното за живот.

Двегодишното кученце било открито от стопаните си в критично състояние – с отпуснат език, замъглен поглед и пълна апатия. Ветеринарните специалисти, които поели случая, установили тревожни симптоми: забавен пулс, разширени зеници и признаци на недостиг на кислород. За разлика от обичайните инциденти с домашни любимци, които са изяли шоколад или други вредни храни, тук става дума за сериозно наркотично отравяне. Благодарение на бързата намеса и прилагането на атропин и епинефрин, животното било стабилизирано и транспортирано в специализирана клиника.

Лабораторните анализи потвърдили наличието на кокаин, а вероятно и следи от фентанил – комбинация, която би могла да бъде фатална дори за много по-голямо същество. Любопитното е, че стопаните твърдят, че в дома им никога не е имало наркотици, макар че признават склонността на чихуахуато да поглъща всичко, което намери.

Как обаче кучето се е сдобило с толкова голяма доза кокаин, остава пълна загадка. Още по-озадачаващ за специалистите е фактът, че вместо да ускори сърдечния ритъм, както обикновено прави кокаинът, при това куче наркотикът предизвикал обратния ефект – брадикардия.

„Сърдечно-съдовият отговор на кокаина при кучетата е изключително комплексен“, коментират авторите на публикацията. Въпреки множеството изследвания върху ефектите на кокаина при хора и животни, реалните случаи често изненадват с неочаквани резултати. Този необичаен инцидент не само повдига въпроси за безопасността на домашните любимци, но и подчертава колко малко знаем за реакциите на животните към опасни вещества.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 пиленце

    1 0 Отговор
    Сега чихуахуа-та ще иска по 200 милиграма кофеин,аааа-ъъъъ,кока ин. ИТ.Н.

    08:54 28.08.2025

  • 2 сбруя

    0 0 Отговор
    Ще ви се плезя,за да ми дадете още!

    08:56 28.08.2025

  • 3 Как

    2 0 Отговор
    Кокаина не е създаден да го хабят животните!

    08:58 28.08.2025

  • 4 Фондация 4лапи и 100 бълхи

    1 0 Отговор
    Във всяка глутница мастии, включваща добермани, питбули, ротвайлери, догове и пудели, алфата винаги е някой пинчер или чихуахуа. Това са най-злобните и проклети кучета, нищо не им действа.

    08:58 28.08.2025

  • 5 Фифи сладката

    1 0 Отговор
    В кучешките магазини дали ще разгледат този въпрос -за продажба на коки, за животни?!

    09:00 28.08.2025