Чихуахуа оцеля по чудо след поглъщане на огромно количество кокаин

Малко куче от породата чихуахуа се оказа в центъра на необичайна ветеринарна мистерия, след като погълна почти 100 милиграма кокаин и въпреки това оцеля. Случаят, описан във Frontiers in Veterinary Science и цитиран от Ars Technica, разкрива шокиращи подробности за борбата на животното за живот.

Двегодишното кученце било открито от стопаните си в критично състояние – с отпуснат език, замъглен поглед и пълна апатия. Ветеринарните специалисти, които поели случая, установили тревожни симптоми: забавен пулс, разширени зеници и признаци на недостиг на кислород. За разлика от обичайните инциденти с домашни любимци, които са изяли шоколад или други вредни храни, тук става дума за сериозно наркотично отравяне. Благодарение на бързата намеса и прилагането на атропин и епинефрин, животното било стабилизирано и транспортирано в специализирана клиника.

Лабораторните анализи потвърдили наличието на кокаин, а вероятно и следи от фентанил – комбинация, която би могла да бъде фатална дори за много по-голямо същество. Любопитното е, че стопаните твърдят, че в дома им никога не е имало наркотици, макар че признават склонността на чихуахуато да поглъща всичко, което намери.

Как обаче кучето се е сдобило с толкова голяма доза кокаин, остава пълна загадка. Още по-озадачаващ за специалистите е фактът, че вместо да ускори сърдечния ритъм, както обикновено прави кокаинът, при това куче наркотикът предизвикал обратния ефект – брадикардия.

„Сърдечно-съдовият отговор на кокаина при кучетата е изключително комплексен“, коментират авторите на публикацията. Въпреки множеството изследвания върху ефектите на кокаина при хора и животни, реалните случаи често изненадват с неочаквани резултати. Този необичаен инцидент не само повдига въпроси за безопасността на домашните любимци, но и подчертава колко малко знаем за реакциите на животните към опасни вещества.