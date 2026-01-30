Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Почина актрисата Катрин О'Хара, изиграла майката от "Сам вкъщи"

Почина актрисата Катрин О'Хара, изиграла майката от "Сам вкъщи"

30 Януари, 2026 21:31 1 469 6

  • катрин о'хара-
  • сам вкъщи-
  • почина

Причините около смъртта й все още са неизвестни

Почина актрисата Катрин О'Хара, изиграла майката от "Сам вкъщи" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голямата комедийна актриса Катрин О'Хара почина на 71 г. Тя е известна с ролята си на майката на Кевин от култовия коледен филм "Сам вкъщи", както и от сериала “Schitt’s Creek”, пише btvnovinite.bg.

Катрин Ан О’Хара е родена на 4 март 1954 г. и е канадско-американска актриса, комедиантка и сценаристка, чиято кариера продължи повече от петдесет години. Тя започва кариерата си в скечовата и импровизационната комедия в киното и телевизията, преди да я разшири с драматични роли. Получава множество отличия, включително две награди „Праймтайм Еми“, една награда „Златен глобус“ и две награди на Гилдията на екранните актьори.

Почина актрисата Катрин О'Хара, изиграла майката от
Снимкa: Shutterstock

Тя започва кариерата си в скеч-комедийния сериал Second City Television (1976–1984), за който печели награда „Праймтайм Еми“. Придобива широко признание с участията си във филми като After Hours (1985), Heartburn (1986), Beetlejuice (1988), Home Alone (1990) и Home Alone 2: Lost in New York (1992). Работи в сътрудничество с Кристофър Гест, участвайки в неговите псевдодокументални филми Waiting for Guffman (1996), Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003) и For Your Consideration (2006). Тя озвучава и роли в анимационни филми като The Nightmare Before Christmas (1993), Chicken Little (2005), Over the Hedge (2006), Monster House (2006), Where the Wild Things Are (2009), Frankenweenie (2012) и Elemental (2023).

За нейната кончина съобщи сайтът TMZ. Причините около смъртта ѝ все още са неизвестни.


