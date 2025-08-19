Новини
Черната пантера стигна до кралския двор на Чарлз и Камила

Черната пантера стигна до кралския двор на Чарлз и Камила

19 Август, 2025 14:31

Англичанин твърди, че е забелязал черна пантера да обикаля край селската хижа на кралското семейство

Черната пантера стигна до кралския двор на Чарлз и Камила - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Серия от сигнали за появата на голяма дива котка в района на Хайгроув Хаус – официалната селска резиденция на крал Чарлз III и кралица Камила – привлича вниманието на британската общественост и специалистите по диви животни. Черна пантера е била забелязана да преследва лисица в непосредствена близост до имението край Тетбъри, графство Глостършир. По думите на очевидец, трите му кучета, макар и на каишка, успели да подплашат хищника и да го прогонят от района, като животното се отдръпнало в посока към кралския имот.

Това не е изолирано наблюдение. Само преди няколко месеца, през май, шофьор, преминаващ по магистрала М5, е съобщил за черна пантера, която дебнела сред храстите край банкета на пътя в южен Глостършир. Експертът по големи котки Рик Минтър, който води специализиран подкаст и разследва подобни случаи във Великобритания, потвърждава, че в дните след предполагаемата поява на пантерата в района, местен фермер е докладвал за неспокойно поведение на добитъка си, характерно при наличие на голям хищник.

По данни от неговото разследване, неотдавна е регистрирано и друго наблюдение – северно от Страуд, където свидетел съобщава, че е видял черна пантера, дебнеща елен. Характерен детайл е отчетеният оранжев оттенък в козината, което според Минтър е типично за леопард в черната му меланистична форма – форма, която преобладава при достоверните случаи на „пантери“ във Великобритания.

Експертът подчертава, че повечето сигнали за големи котки идват от селски райони с богата дива фауна и че често има съпътстващи инциденти с нападнат дребен добитък. Британските служби по природозащита и полицията периодично разследват подобни сигнали, но потвърдени доказателства за трайно установени популации на големи котки във Великобритания все още липсват. Едва ли и става въпрос за българската черна пантера, която бе издирвана по нашите географски ширини, но така и не можаха да намерят следи от нея.

Темата обаче остава обект на засилен интерес и широко отразяване в местните медии, а слуховете за „черната пантера на Котсуолдс“ продължават да поддържат напрежението сред местните жители и собствениците на животни.


