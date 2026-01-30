Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мъжът на Риана - A$AP Rocky, иска да се кандидатира за кмет на Ню Йорк

30 Януари, 2026 15:59 468 1

A$AP Rocky е родом от Ню Йорк, а до 2029 г. ще покрива възрастовите изисквания за позицията на кмет

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рапърът A$AP Rocky обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за кмет на Ню Йорк през 2029 г., като определи намеренията си като „проучване на почвата“. Изявлението бе направено в ново видеоинтервю за списание Esquire, в което музикантът говори за обществените си амбиции и визията си за управление на града.

Роденият в Харлем изпълнител и носител на награди „Грами“, се представи като кандидат „в полза на хората“, фокусиран върху проблеми от всекидневието на нюйоркчани – високите транспортни разходи, инфлацията, недостъпните наеми и кризата с жилищата. В интервюто той дори лансира потенциален предизборен слоган – „Vote for Mayor Mayers“, използвайки истинското си фамилно име.

В политически план евентуалната кандидатура на A$AP Rocky, чието име е Раким Ателастън Мейърс, би могла да доведе до нестандартен сблъсък с настоящия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, който също има артистично минало като рап изпълнител, преди да навлезе в политиката. Подобен сценарий вече предизвиква коментари в американските медии за символичен „рап дуел“ на политическата сцена.

В културен и медиен контекст новината привлече внимание и заради дългогодишната връзка на A$AP Rocky с Риана, с която имат три деца. Според коментатори в американската преса евентуален негов избор би превърнал световната поп и R&B звезда в неофициална „първа дама“ на Ню Йорк – символичен, но показателен детайл за пресечната точка между попкултурата и политиката.

Към момента A$AP Rocky не е предприел формални стъпки за създаване на политически комитет или кампания, а изказването му се разглежда като предварителен сигнал за интерес към публична служба. Анализатори отбелязват, че до 2029 г. той ще отговаря на възрастовите и юридическите изисквания за поста, но подчертават, че пътят от популярна културна фигура до реален политически претендент остава дълъг и силно конкурентен.


  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Може да се кандидатира за губернатор на Гренландия.Така ще е политкоректно,а и снимките ще са контрастни на фона на ледовете

    16:27 30.01.2026