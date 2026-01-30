Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кристина Агилера позира само по 50 карата диаманти в Париж (СНИМКИ)

30 Януари, 2026 14:58 955 1

Певицата засне разпалваща фотосесия във френската столица

Кристина Агилера позира само по 50 карата диаманти в Париж (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп звездата Кристина Агилера изуми аудиторията си в социалните мрежи с впечатляваща модна поява по време на скорошното си пътуване до Париж.

В поредица от снимки, публикувани на 29 януари, 45-годишната изпълнителка позира топлес, като единственият ѝ акцент е внушително колие на Chopard от колекцията Haute Joaillerie. Бижуто е изработено от 18-каратово жълто и бяло злато и е инкрустирано с диаманти с общо тегло над 50 карата, включително жълт диамант с радиантна шлифовка от 20,09 карата. Агилера прикрива гърдите си с ръце, оставяйки блясъка на бижуто да бъде във фокуса на кадъра. Визията е допълнена от ефектна тафтена пола на пластове, а косата ѝ е пусната свободно на вълни.

В други снимки от серията певицата се появява с кожена риза тип рокля с колан и декорирана чанта, като този път е заложила на къс боб до раменете. „Северни сияния, парижки нощи“, написа тя към публикацията.

Модата остава неизменна част от публичния образ на Кристина Агилера през цялата ѝ кариера. През есента тя припомни една от най-емблематичните си визии, вдъхновена от албума Stripped (2002), по време на участие на фестивала Portola. Петкратната носителка на „Грами“ се появи в черно кожено боди със сребърни вериги, съчетано със сребристи ботуши и мрежести чорапи – препратка към естетиката на клипа към хита ѝ „Dirrty“.

По-рано през годината певицата привлече погледите и на премиерата в Уест Енд на "Бурлеска: Мюзикълът", където се появи в зелена рокля Versace с корсет от есенната колекция на 2003 г. – същия модел, с който е заснета и в култова кампания на фотографа Стивън Майзел.

Въпреки афинитета си към блясъка и модата, Кристина Агилера не крие, че в личния си живот предпочита по-естествена визия. В интервю за The Jennifer Hudson Show тя разкри, че дъщеря ѝ най-много харесва моментите, в които майка ѝ е без грим, и особено нейните лунички. Агилера неведнъж е заявявала и позицията си срещу коментарите, насочени към външния ѝ вид, подчертавайки, че всеки има право сам да определя своя образ и път.


