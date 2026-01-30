Мижав интерес: "Мелания" продава по едва 1-2 билета на прожекция

Новият документален филм, посветен на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, стартира с неочаквано слаб интерес във Великобритания, въпреки мащабното си международно разпространение и значителните инвестиции зад проекта, съобщават британски медии.
Продукцията е реализирана от Amazon MGM Studios и е режисирана от Брет Ратнър. Филмът е част от по-широка документална инициатива, проследяваща последните 20 дни преди завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през 2025 г. Самата Мелания Тръмп участва активно в разработването на лентата и е сред изпълнителните ѝ продуценти – рядък ход за действаща първа дама, който привлече внимание още на етап анонс.
Въпреки че филмът е включен в програмата на над 100 киносалона в Обединеното кралство, ранните данни за предварителни продажби показват минимален интерес. В редица големи мултиплекси, включително в централни лондонски локации, са отчетени едва по един или два продадени билета за прожекция. Информацията беше потвърдена от Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на британската кино верига Vue, в коментар за The Guardian.
Според анализатори от киноиндустрията, широкото разпространение на филма може да се дължи на т.нар. „four-wall“ стратегия, при която разпространителят заплаща фиксирана такса на кината, независимо от броя продадени билети. Този модел често се използва при заглавия с политически или нишов профил, за да се осигури видимост, дори при очакван слаб пазарен отзвук.
Финансовият мащаб на проекта е значителен: Amazon MGM Studios е инвестирала около 40 млн. долара за придобиване на правата, а глобалната маркетингова кампания се оценява на приблизително 35 млн. долара, като основният ѝ фокус е американската публика. Филмът вече е показан на закрита прожекция в Белия дом, а официалната му американска премиера е планирана в Trump–Kennedy Center, преди по-широкото му международно разпространение.
Първите резултати от британския пазар поставят под съмнение потенциала на „Melania“ да привлече зрители извън САЩ. Дали интересът ще се засили с навлизането му в стрийминг платформите и на други пазари предстои да стане ясно, но засега сигналите от Европа са по-скоро резервирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Здрасти
Коментиран от #2
16:32 30.01.2026
2 физиологията
До коментар #1 от "Здрасти":заедно с други физиологии
16:33 30.01.2026
3 Много
16:34 30.01.2026
4 Джефри Епстийн
Хората знаят какъв е Мъжът ти .
Затова никой не иска да гледа тази Боза .
И да се мъчиш да му лъскаш имиджа .
Няма как да стане .
Досиета Епстийн рано или късно
Ще видят бял свят .
Да допълним че в
Южна Америка
Напълно са спрели Излъчването на Тази БОЗА
Тотален Провал
Амазон напразно са си дали парите.
17:08 30.01.2026
5 Дядо Митьо
17:17 30.01.2026
6 Ха ха ха
Дотук $ 75 млн. загуби (не е зле, но още може). Безос да подкара трудовите колективи от Амазон на организирани посещения, та подмазването му на Тръмп да е пълно.
17:17 30.01.2026
7 Тити
17:18 30.01.2026
8 нннн
17:32 30.01.2026
9 Ахааа, стана ясно!
Коментиран от #19
17:39 30.01.2026
10 Голям
Коментиран от #15
17:57 30.01.2026
11 Ъпстейн
18:10 30.01.2026
12 Бат Венце Сикаджията
18:23 30.01.2026
13 Трътлю
18:55 30.01.2026
14 бай ДОНЧО
19:30 30.01.2026
15 СТИГА БЕ
До коментар #10 от "Голям":АМА СЕ ВЪЗХИЩАВАШ НА БГ ФИЛМИ ЗА РИТНИТОПКОВЦИ
19:33 30.01.2026
16 Смукателен рефлекс
23:12 30.01.2026
17 Обява
23:33 30.01.2026
18 Мелони
01:10 31.01.2026
19 Торент
До коментар #9 от "Ахааа, стана ясно!":нема страшно! Пробвай замунда дот се. За този домейн още не са се сетили. Арената и нея я опаткаха.
01:13 31.01.2026