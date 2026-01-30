Мижав интерес: "Мелания" продава по едва 1-2 билета на прожекция

Новият документален филм, посветен на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, стартира с неочаквано слаб интерес във Великобритания, въпреки мащабното си международно разпространение и значителните инвестиции зад проекта, съобщават британски медии.

Продукцията е реализирана от Amazon MGM Studios и е режисирана от Брет Ратнър. Филмът е част от по-широка документална инициатива, проследяваща последните 20 дни преди завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през 2025 г. Самата Мелания Тръмп участва активно в разработването на лентата и е сред изпълнителните ѝ продуценти – рядък ход за действаща първа дама, който привлече внимание още на етап анонс.

Въпреки че филмът е включен в програмата на над 100 киносалона в Обединеното кралство, ранните данни за предварителни продажби показват минимален интерес. В редица големи мултиплекси, включително в централни лондонски локации, са отчетени едва по един или два продадени билета за прожекция. Информацията беше потвърдена от Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на британската кино верига Vue, в коментар за The Guardian.

Според анализатори от киноиндустрията, широкото разпространение на филма може да се дължи на т.нар. „four-wall“ стратегия, при която разпространителят заплаща фиксирана такса на кината, независимо от броя продадени билети. Този модел често се използва при заглавия с политически или нишов профил, за да се осигури видимост, дори при очакван слаб пазарен отзвук.

Финансовият мащаб на проекта е значителен: Amazon MGM Studios е инвестирала около 40 млн. долара за придобиване на правата, а глобалната маркетингова кампания се оценява на приблизително 35 млн. долара, като основният ѝ фокус е американската публика. Филмът вече е показан на закрита прожекция в Белия дом, а официалната му американска премиера е планирана в Trump–Kennedy Center, преди по-широкото му международно разпространение.

Първите резултати от британския пазар поставят под съмнение потенциала на „Melania“ да привлече зрители извън САЩ. Дали интересът ще се засили с навлизането му в стрийминг платформите и на други пазари предстои да стане ясно, но засега сигналите от Европа са по-скоро резервирани.