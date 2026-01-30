Новини
Мижав интерес: "Мелания" продава по едва 1-2 билета на прожекция

30 Януари, 2026

Почти никакъв интерес няма към биографичния филм за първата дама на САЩ

Мижав интерес: "Мелания" продава по едва 1-2 билета на прожекция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Новият документален филм, посветен на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, стартира с неочаквано слаб интерес във Великобритания, въпреки мащабното си международно разпространение и значителните инвестиции зад проекта, съобщават британски медии.

Продукцията е реализирана от Amazon MGM Studios и е режисирана от Брет Ратнър. Филмът е част от по-широка документална инициатива, проследяваща последните 20 дни преди завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през 2025 г. Самата Мелания Тръмп участва активно в разработването на лентата и е сред изпълнителните ѝ продуценти – рядък ход за действаща първа дама, който привлече внимание още на етап анонс.

Въпреки че филмът е включен в програмата на над 100 киносалона в Обединеното кралство, ранните данни за предварителни продажби показват минимален интерес. В редица големи мултиплекси, включително в централни лондонски локации, са отчетени едва по един или два продадени билета за прожекция. Информацията беше потвърдена от Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на британската кино верига Vue, в коментар за The Guardian.

Според анализатори от киноиндустрията, широкото разпространение на филма може да се дължи на т.нар. „four-wall“ стратегия, при която разпространителят заплаща фиксирана такса на кината, независимо от броя продадени билети. Този модел често се използва при заглавия с политически или нишов профил, за да се осигури видимост, дори при очакван слаб пазарен отзвук.

Финансовият мащаб на проекта е значителен: Amazon MGM Studios е инвестирала около 40 млн. долара за придобиване на правата, а глобалната маркетингова кампания се оценява на приблизително 35 млн. долара, като основният ѝ фокус е американската публика. Филмът вече е показан на закрита прожекция в Белия дом, а официалната му американска премиера е планирана в Trump–Kennedy Center, преди по-широкото му международно разпространение.

Първите резултати от британския пазар поставят под съмнение потенциала на „Melania“ да привлече зрители извън САЩ. Дали интересът ще се засили с навлизането му в стрийминг платформите и на други пазари предстои да стане ясно, но засега сигналите от Европа са по-скоро резервирани.


  • 1 Здрасти

    37 1 Отговор
    Нормално. Какво да й гледам на една държанка?

    Коментиран от #2

    16:32 30.01.2026

  • 2 физиологията

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    заедно с други физиологии

    16:33 30.01.2026

  • 3 Много

    13 1 Отговор
    Ясно! Никой не обича софт - порно! Да напрви като Лили - да наеме някоя млада и красива бамборетина която да я изиграе както наистина - яко хардпорно в различни мешавици един връз друг, но само бели аристократи.

    16:34 30.01.2026

  • 4 Джефри Епстийн

    20 0 Отговор
    Приятелко Мелания

    Хората знаят какъв е Мъжът ти .

    Затова никой не иска да гледа тази Боза .

    И да се мъчиш да му лъскаш имиджа .

    Няма как да стане .

    Досиета Епстийн рано или късно
    Ще видят бял свят .

    Да допълним че в
    Южна Америка
    Напълно са спрели Излъчването на Тази БОЗА

    Тотален Провал

    Амазон напразно са си дали парите.

    17:08 30.01.2026

  • 5 Дядо Митьо

    20 1 Отговор
    Кой го интересува някаква лека жена от Източна Европа, която по стечение на обстоятелствата е хванала богат и откачен-ексентричен мъж. Прекалила с пластичните операции.....такива като нея в тик ток с липата да ги ринеш,само че тази женена за милиардер!

    17:17 30.01.2026

  • 6 Ха ха ха

    12 1 Отговор
    "Мижав интерес" - ЗАКРИВАЙ!
    Дотук $ 75 млн. загуби (не е зле, но още може). Безос да подкара трудовите колективи от Амазон на организирани посещения, та подмазването му на Тръмп да е пълно.

    17:17 30.01.2026

  • 7 Тити

    18 1 Отговор
    Кой би искал да гледа съпругата на първото куку???? Това си е чист мазохизъм.

    17:18 30.01.2026

  • 8 нннн

    13 1 Отговор
    Че какво й е интересното? Мелания е просто жена на мъжа си. Такива има милиарди.

    17:32 30.01.2026

  • 9 Ахааа, стана ясно!

    14 0 Отговор
    Сега разбрахте ли, защо теглиха балтията на замунда? Защото американците си теглят филма безплатно от замундата и никой не си купува билети за прожекциите

    Коментиран от #19

    17:39 30.01.2026

  • 10 Голям

    11 2 Отговор
    Голям отпадък... направила си филм за себе си, дали пък не е нарцис като бoклукa Тръмп?

    Коментиран от #15

    17:57 30.01.2026

  • 11 Ъпстейн

    9 1 Отговор
    възхода на една компаньонка ...........

    18:10 30.01.2026

  • 12 Бат Венце Сикаджията

    7 1 Отговор
    Абе коя е тая, че ще се интересувам аз от нея бе? Ай си крие от тука ве!

    18:23 30.01.2026

  • 13 Трътлю

    7 1 Отговор
    Много е бяла Мелани. Тук в Англия свиквахме с черни и боливудс. Като видиш тази бяла продукция и викаш ТАЗИ РАСИСТКА НЯМА ДА Я ГЛЕДАМ! За да си нямаш проблеми

    18:55 30.01.2026

  • 14 бай ДОНЧО

    0 1 Отговор
    Еййй, стига бе...ЗАВИСТНИЦИ

    19:30 30.01.2026

  • 15 СТИГА БЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Голям":

    АМА СЕ ВЪЗХИЩАВАШ НА БГ ФИЛМИ ЗА РИТНИТОПКОВЦИ

    19:33 30.01.2026

  • 16 Смукателен рефлекс

    3 0 Отговор
    АМи нещо по-така трябва да покаже във филма - я дупе , я цици. Явно не е гледала наша Николета как си показва зърното в национален ефир. Трябва се поучи от нашите ВИП-ове и тогава ще купувут билетите за прожекцията като топъл хляб . Но нея има кой да я издържа ,за това явно не се съблича гола.

    23:12 30.01.2026

  • 17 Обява

    2 0 Отговор
    Издирват се млади мъже с много големи полови органи за участие във филми за възрастни.

    23:33 30.01.2026

  • 18 Мелони

    2 0 Отговор
    Ми там си имат достатъчно по-млади компаньонки.

    01:10 31.01.2026

  • 19 Торент

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа, стана ясно!":

    нема страшно! Пробвай замунда дот се. За този домейн още не са се сетили. Арената и нея я опаткаха.

    01:13 31.01.2026