Бритни Спиърс и Парис Хилтън се сприятелили покрай тормоза от медиите
  Тема: Известни личности

Бритни Спиърс и Парис Хилтън се сприятелили покрай тормоза от медиите

30 Януари, 2026 15:31 536 1

Двете известни дами се сближили доста заради тежестта на славата в ранните си години

Бритни Спиърс и Парис Хилтън се сприятелили покрай тормоза от медиите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Парис Хилтън и Бритни Спиърс се радват на дългогодишно приятелство, започнало заради сходни преживявания в началото на 2000-те години, когато публичният натиск върху известните жени е бил особено силен.

В интервю за подкаста I've Never Said This Before with Tommy DiDario, излъчено на 29 януари, Хилтън говори за „споделена травма“, която тя и други популярни жени са преживели в този период. По думите ѝ, при неотдавнашна среща със Спиърс по повод рождения ѝ ден в Мексико двете са обсъждали колко жестоко и безпощадно е било общественото отношение към тях тогава. „Много малко хора могат да разберат това. Тези преживявания ни направиха по-силни“, заяви Парис Хилтън.

Тя допълни, че в онези години публичното „събаряне“ на жени е било възприемано като форма на забавление, което е създавало чувство за изолация. Ако можела да даде съвет на по-младото си аз, Парис Хилтън би казала, че трудностите и страхът в крайна сметка ще имат смисъл, защото могат да се превърнат в основа за вдъхновение и обществена промяна. Според нея именно чрез трансформиране на личната болка в кауза тя е успяла да помогне на деца, жени и хора, преживели насилие.

Приятелството между Парис Хилтън и Бритни Спиърс датира от началото на двайсетте им години и често е било коментирано в медиите. През ноември 2024 г. Парис отбеляза 18 години от деня, в който двете, по собствените ѝ думи, „са измислили селфито“. В мемоарната си книга The Woman in Me от 2023 г. Бритни Спиърс също се връща към отношенията си с Хилтън, като подчертава, че образът им в пресата е бил преувеличен и изказва благодарност за годините приятелство.

Същата година Парис Хилтън заяви пред списание People, че се гордее с Бритни за откровеността ѝ в мемоарите, отбелязвайки, че писането на подобна книга е труден, но изключително лечебен процес. Тя направи паралел и със собствената си автобиография Paris: The Memoir, която, по думите ѝ, е променила живота ѝ.

Участието на Парис Хилтън в подкаста е част от промоцията на новия ѝ документален проект Infinite Icon: A Visual Memoir, чиято премиера е насрочена за 30 януари. Филмът, по думите на хотелиерската наследница, цели да насърчи хората да бъдат автентични, да разказват собствените си истории и да използват гласа си за положителна промяна.


