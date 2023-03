Хю Грант се пошегува с инцидента с проститутката отпреди близо 30 години

Емблема от романтичните филми от 90-те, грубиян, изтънчен британец със странно чувство за хумор, особняк, все по-харизматичен с възрастта – за Хю Грант може да се каже много. А след вечерта на Оскарите мнозина поставиха под съмнение джентълменството на актьора заради неловкото му интервю с Ашли Греъм на червения килим.

Голяма част от хората в социалните мрежи осъдиха странното поведение на актьора като невъзпитана проява на пренебрежение. Други го защитиха с аргумента, че той просто има малко по-специфично чувство за хумор, доста типично за британците, което плюс сайз моделът не схвана. При всички случаи видеото стана вирусно и предизвика най-различни коментари. Това пък накара хората за пореден път да се запитат колко голяма е разликата между романтичния екранен образ на актьора от „Нотинг Хил“ и личността му в реалния живот.

Вчера Хю Грант гостува си в шоуто „The View“ и за пореден път доказа, че умее да се шегува и със себе си, при това споменавайки един изключително срамен момент от живота си.

Когато една от водещите, Съни Хостин, попита актьора какви са причините да се противопоставя публично на начина, по който британските таблоиди нахлуват в личния живот на хората, той отвърна, без да губи широката си усмивка: „Всички си мислят: „О, добре, той е просто огорчен, защото беше арестуван с проститутка през 1995 година. Но всъщност няма нищо общо с това, защото тази случка не бе разкрита от таблоидите. Просто проклетата полиция разпространи информацията.“

Духовитото споменаване на този позорен момент бе прието с бурен смях. „Ама знаеш ли, на всеки се е случвало!“, пошегува се Упи Голдбърг, която е една от водещите на „The View“.

Изглежда 62-годишният Хю няма проблем с това да се посмее на прословутия си сексуален скандал от 1995 г. Тогава той беше арестуван от полицията в Лос Анджелис за „развратно поведение“ на обществено място заедно с проститутка на име Дивайн Браун. Двамата бяха хванати в колата на актьора, като по-късно той бе глобен с 1000 долара и му беше наредено да премине обучение за СПИН.

