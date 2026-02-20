Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пари Сен Жермен изплати част от задълженията си към Килиан Мбапе, но напрежението остава

20 Февруари, 2026 17:03 499 1

Всичко започна след трансфера на футболиста в Реал Мадрид през лятото на 2024 година

Пари Сен Жермен изплати част от задълженията си към Килиан Мбапе, но напрежението остава - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Финансовата сага между Пари Сен Жермен и бившата им звезда Килиан Мбапе продължава да държи футболната общественост в напрежение. Въпреки че ръководството на френския гранд е превело 4 милиона евро от оставащите 6 милиона евро дълг към нападателя, спорът далеч не е приключил, съобщава авторитетното издание L'Equipe.

Всичко започна след трансфера на Мбапе в Реал Мадрид през лятото на 2024 година, когато той напусна Париж като свободен агент. В края на 2025 г. Парижкият трудов съд отсъди, че ПСЖ дължи на френския национал внушителната сума от 60,9 милиона евро – 55 милиона евро под формата на заплати и бонуси, както и близо 5,9 милиона евро за неизползвани отпуски и лихви.

До момента Мбапе вече е получил основната част от тази сума – 55 милиона евро. След намесата на съдебни изпълнители, клубът е изплатил още 4 милиона евро, но все още остава непогасен остатък от 2 милиона евро.

Пари Сен Жермен твърди, че всички финансови задължения към футболиста са изпълнени, като се позовава на различия в начина на изчисляване на плащанията. Въпреки това, източници, близки до случая, оспорват тази позиция и настояват, че клубът все още не е изчистил напълно дълга си към Мбапе.

Допълнително напрежение внася и настояването на ПСЖ Мбапе да се откаже от искането си съдебното решение да бъде публикувано на началната страница на официалния сайт на клуба в рамките на един месец – условие, което засега остава без отговор.

Междувременно, Килиан Мбапе блести с екипа на Реал Мадрид – през настоящия сезон 27-годишният нападател вече има 32 мача, в които е реализирал впечатляващите 38 гола и е записал 6 асистенции, затвърждавайки статута си на един от най-ярките таланти в световния футбол.


