Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово

Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край хасковското с. Войводово. Инцидентът станал в ранния следобед. Малко след разклона от главния път за Кърджали кола е излязла от шосето и се е обърнала в дерето. В нея са пътували жена с дете и двама възрастни – мъж и жена, съобщи БНТ.

По първоначална информация жената и детето са откарани в болница, а двамата възрастни са загинали.

Починали са шофьорът на 56 г. и жена на 66. В болница са 45-годишна жена и 8-годишно дете.