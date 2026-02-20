Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово

Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край хасковското с. Войводово. Инцидентът станал в ранния следобед. Малко след разклона от главния път за Кърджали кола е излязла от шосето и се е обърнала в дерето. В нея са пътували жена с дете и двама възрастни – мъж и жена, съобщи БНТ.
По първоначална информация жената и детето са откарани в болница, а двамата възрастни са загинали.
Починали са шофьорът на 56 г. и жена на 66. В болница са 45-годишна жена и 8-годишно дете.
1 Вадете колата бързо
17:09 20.02.2026
2 Тва нищо не е...
17:10 20.02.2026
3 Ама
17:10 20.02.2026
4 аасаан изпуснахме коня в дерето
важното детето е оцеляло
17:12 20.02.2026
5 ГОВЕДА
17:18 20.02.2026
6 механик
Коментиран от #8
17:25 20.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЧИЧО
18:15 20.02.2026
10 Горски
19:35 20.02.2026
11 Но стоп
20:20 20.02.2026
12 Харесва ми как мислиш
До коментар #8 от "тоя па":Дерзай!
20:21 20.02.2026
13 Васил
20:30 20.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
23:14 20.02.2026