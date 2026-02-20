Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Кърджали »
Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово
  Тема: Войната на пътя

Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово

20 Февруари, 2026 17:07 1 807 15

  • кърджали-
  • автомобил-
  • катастрофа-
  • дере-
  • с. войводово

Малко след разклона от главния път за Кърджали кола е излязла от шосето

Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край хасковското с. Войводово. Инцидентът станал в ранния следобед. Малко след разклона от главния път за Кърджали кола е излязла от шосето и се е обърнала в дерето. В нея са пътували жена с дете и двама възрастни – мъж и жена, съобщи БНТ.

По първоначална информация жената и детето са откарани в болница, а двамата възрастни са загинали.

Починали са шофьорът на 56 г. и жена на 66. В болница са 45-годишна жена и 8-годишно дете.


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вадете колата бързо

    11 5 Отговор
    Коритото трябва да е чисто. Да не я закара да запуши моста че да залее всичко у селото. На ранените дано се оправят хората.

    17:09 20.02.2026

  • 2 Тва нищо не е...

    7 5 Отговор
    В езерото Байкал е потънал микробус с китайски туристи...

    17:10 20.02.2026

  • 3 Ама

    11 5 Отговор
    това си е една трета Петрохан!

    17:10 20.02.2026

  • 4 аасаан изпуснахме коня в дерето

    5 2 Отговор
    не гледат

    важното детето е оцеляло

    17:12 20.02.2026

  • 5 ГОВЕДА

    16 1 Отговор
    Избихте се беее !!!!!

    17:18 20.02.2026

  • 6 механик

    5 3 Отговор
    Добре , ама там има Долно и Горно Войводово . Кое от двете е ?

    Коментиран от #8

    17:25 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЧИЧО

    15 1 Отговор
    Какви хора станахме! Починали двама при инцидент а коментари с подигравки, засрамете се и се молете да не ви се случва.

    18:15 20.02.2026

  • 10 Горски

    3 0 Отговор
    Като гледам снимките явно шофьорът е заобикалял не една а много родни дупки. Защо униформите на служители на българското МВР (пожарната е част от него) са с надписи само на английски език, даже български няма!!! това българска униформа ли е??? Това го няма в никоя друга източновропейска колония. Срам! Извинявайте, но не би ли трябвало в държава от третия свят където пътната инфраструктура е в ужасно състояние благодарение на ДС, ченгета и МАФИЯ които я управляват, скоростта да е минимална и да се кара със 70 км в час?

    19:35 20.02.2026

  • 11 Но стоп

    0 0 Отговор
    Няма край

    20:20 20.02.2026

  • 12 Харесва ми как мислиш

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "тоя па":

    Дерзай!

    20:21 20.02.2026

  • 13 Васил

    2 0 Отговор
    Пореден ден в гетото България.

    20:30 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Войводово не е Горно и Долно Войводиново.Различни села са.

    23:14 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове