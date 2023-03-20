Кой има имен ден днес, 20 март 2026 г. Честито!

Днес повод да почерпят имат няколко буквално светли имена. На 20 март православната църква почита паметта на Св. мъченица Фотина. Имен ден празнуват Светла, Светлана, Светлозара и Светлозар. Името е от гръцки произход и означава светлина, пише БЛИЦ.
В църковните текстове светицата е позната като Св. мъченица Фотина Самарянката. Св. мъченица Фотина била жената, с която Спасителят беседвал при Якововия кладенец.
Тя била безстрашна самарянка, която проповядвала Евангелието в тежък за християнството момент – по времето на император Никифор. Според някои народни поверия молитва, отправена към Св. Фотина, изцелява от различни болести.
Светицата се почита от народа и като лечителка на треската. В много села и градове в Русия към нея дори се отслужват молебени.
4 Aлфа Bълкът
Купете си църковен календар и спрете да ни лъжите!
08:49 20.03.2024
5 Aлфа Bълкът
тази седмица:
18 п Св. Кирил, патриарх Йерусалимски (Начало на Великия пост)
19 в Св. мчци Хрисант и Дария
20 с Преп. отци, избити в манастира “Св. Сава”
21 ч Преп. Яков Изповедник
22 п Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски
23 с Тодорова събота. Св. свщмчк Никон. Св. прпмчк Лука Одрински (Тодоровден) (Злат. лит.)
24 н ✞ 1 Неделя на Великия пост – Православна. Преп. Захария. Св. Артемий еп. Солунски (Вас. лит.)
14:15 20.03.2024
6 Точно!
До коментар #5 от "Aлфа Bълкът":Абсолютно правилно сте го написали!
