Кой има имен ден днес, 20 март 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 20 март 2026 г. Честито!

20 Март, 2023 05:00, обновена 19 Март, 2026 16:40 47 716 12

Православната църква почита паметта на Св. мъченица Фотина

Кой има имен ден днес, 20 март 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес повод да почерпят имат няколко буквално светли имена. На 20 март православната църква почита паметта на Св. мъченица Фотина. Имен ден празнуват Светла, Светлана, Светлозара и Светлозар. Името е от гръцки произход и означава светлина, пише БЛИЦ.

В църковните текстове светицата е позната като Св. мъченица Фотина Самарянката. Св. мъченица Фотина била жената, с която Спасителят беседвал при Якововия кладенец.

Тя била безстрашна самарянка, която проповядвала Евангелието в тежък за християнството момент – по времето на император Никифор. Според някои народни поверия молитва, отправена към Св. Фотина, изцелява от различни болести.

Светицата се почита от народа и като лечителка на треската. В много села и градове в Русия към нея дори се отслужват молебени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ЕРП

    24 12 Отговор
    И енергото празнуват днес.

    09:58 20.03.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 онгомбо

    13 5 Отговор
    дрън дрън ярина на баба им цървулите

    07:24 20.03.2024

  • 4 Aлфа Bълкът

    18 8 Отговор
    НИКОЙ НЯМА ИМЕН ДЕН ДНЕС!
    Купете си църковен календар и спрете да ни лъжите!

    08:49 20.03.2024

  • 5 Aлфа Bълкът

    9 5 Отговор
    Какво пише в църковния календар за
    тази седмица:
    18 п Св. Кирил, патриарх Йерусалимски (Начало на Великия пост)
    19 в Св. мчци Хрисант и Дария
    20 с Преп. отци, избити в манастира “Св. Сава”
    21 ч Преп. Яков Изповедник
    22 п Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски
    23 с Тодорова събота. Св. свщмчк Никон. Св. прпмчк Лука Одрински (Тодоровден) (Злат. лит.)
    24 н ✞ 1 Неделя на Великия пост – Православна. Преп. Захария. Св. Артемий еп. Солунски (Вас. лит.)

    Коментиран от #6

    14:15 20.03.2024

  • 6 Точно!

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Aлфа Bълкът":

    Абсолютно правилно сте го написали!
    Днес не са споменати имена.

    08:17 20.03.2025

  • 7 Глупости.

    5 2 Отговор
    Информацията ви е от друга година.

    08:19 20.03.2025

  • 8 Хан Ауспух

    4 7 Отговор
    христянството е cekтaa!

    08:28 20.03.2025

  • 9 бай Гъдю

    3 1 Отговор
    А Ламби, Ламбо, Светослав/а...
    Къде са?

    09:25 20.03.2025

  • 10 Дифракция

    1 0 Отговор
    Пак разни джедайски празници.

    06:31 20.03.2026

  • 11 Забравихте!

    1 1 Отговор
    Празнуват и с името - ,,Светлин",а те не са никак малко...!

    06:39 20.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.