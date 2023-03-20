Кой има имен ден днес, 20 март 2026 г. Честито!

Днес повод да почерпят имат няколко буквално светли имена. На 20 март православната църква почита паметта на Св. мъченица Фотина. Имен ден празнуват Светла, Светлана, Светлозара и Светлозар. Името е от гръцки произход и означава светлина, пише БЛИЦ.

В църковните текстове светицата е позната като Св. мъченица Фотина Самарянката. Св. мъченица Фотина била жената, с която Спасителят беседвал при Якововия кладенец.

Тя била безстрашна самарянка, която проповядвала Евангелието в тежък за християнството момент – по времето на император Никифор. Според някои народни поверия молитва, отправена към Св. Фотина, изцелява от различни болести.

Светицата се почита от народа и като лечителка на треската. В много села и градове в Русия към нея дори се отслужват молебени.