Мъж открадна 800-годишен череп на светица от църква в Чехия (СНИМКА)

13 Май, 2026 16:58

Крадецът е избягал с вековната реликва

Мъж открадна 800-годишен череп на светица от църква в Чехия (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Неидентифициран мъж открадна 800-годишен череп, за който се смята, че принадлежи на Света Здислава от Лемберк, от витрина в църква в Северна Чехия и избяга с реликвата, съобщи чешката полиция, цитирана от Ройтерс.

На замъглена снимка от охранителна камера се вижда мъж, облечен в черно, за когото полицията твърди, че държи черепа на Света Здислава от Лемберк, който тича между пейките в базиликата „Свети Лаврентий и Света Здислава“ в града Яблоне в Подйещеди, който се намира на приблизително 110 километра от столицата Прага, пояснява БТА.

Света Здислава от Лемберк е живяла между 1220 и 1252 г. и е известна със своята щедрост и грижа към бедните. Канонизирана е от папа Йоан Павел II през 1995 година.

„Това е разтърсваща новина“, заяви пражкият архиепископ Станислав Прибил пред чешката новинарска агенция ЧТК.

„Черепът беше почитан от поклонниците […] Не мога да повярвам, че някой може да открадне посред бял ден църковна реликва, чиято стойност е преди всичко историческа и е вдъхновение за вярващите“, добави архиепископът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Издислав

    4 1 Отговор
    а що
    пражкият архиепископ Станислав Прибил
    не го е прибил

    17:02 13.05.2026

  • 2 Сила

    2 1 Отговор
    Дедото на Тиквата !!! ?

    17:08 13.05.2026

  • 3 Индиана Джоунс

    3 0 Отговор
    Неговата родилка крадлива.....

    17:12 13.05.2026

  • 4 дано пък сега някой не се сети

    2 1 Отговор
    да открадне съкровищницата от зайчарника
    на свети тиква която е дар от вярващите му миряни

    17:16 13.05.2026

  • 5 Атина Паднала

    2 2 Отговор
    Черепъте бил на Лилито,гаранция.

    17:20 13.05.2026

  • 6 Дявола,

    4 1 Отговор
    Не спи, покварява пропадналите духом..

    17:36 13.05.2026