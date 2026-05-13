Мъж открадна 800-годишен череп на светица от църква в Чехия (СНИМКА)

Неидентифициран мъж открадна 800-годишен череп, за който се смята, че принадлежи на Света Здислава от Лемберк, от витрина в църква в Северна Чехия и избяга с реликвата, съобщи чешката полиция, цитирана от Ройтерс.
На замъглена снимка от охранителна камера се вижда мъж, облечен в черно, за когото полицията твърди, че държи черепа на Света Здислава от Лемберк, който тича между пейките в базиликата „Свети Лаврентий и Света Здислава“ в града Яблоне в Подйещеди, който се намира на приблизително 110 километра от столицата Прага, пояснява БТА.
Tohle je snad nějaký zlý sen, ne?— Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) May 12, 2026
Taková převzácná historická relikvie, nikým v kostele nehlídaná, jen kamerou z roku raz dva!🤦♀️ pic.twitter.com/T0MJdDZMTo
Света Здислава от Лемберк е живяла между 1220 и 1252 г. и е известна със своята щедрост и грижа към бедните. Канонизирана е от папа Йоан Павел II през 1995 година.
„Това е разтърсваща новина“, заяви пражкият архиепископ Станислав Прибил пред чешката новинарска агенция ЧТК.
„Черепът беше почитан от поклонниците […] Не мога да повярвам, че някой може да открадне посред бял ден църковна реликва, чиято стойност е преди всичко историческа и е вдъхновение за вярващите“, добави архиепископът.
Tohle je problém, bez ohledu na to jak to máte s vírou. Zdislava z Lemberka je katolíky považována za svatou, zakládala na našem území mezi prvními špitály, které poskytovaly zdravotní péči prostým lidem.— Michal Poláček ✝ (@okurkabinladin) May 13, 2026
A i pro nevěřící, ostatky té ženy jsou relikviemi z 13. století. Důkaz o… pic.twitter.com/s7jN4JP8L5
