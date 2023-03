Необичайно южно сияние озари нощното небе над Нова Зеландия (СНИМКИ)

Южното сияние, или Aurora Australis, е необичайно ярко през този сезон в Нова Зеландия, съобщава БТА.

Нощното небе, изпълнено със зелени и розови светлинни потоци, очарова ловците на полярни сияния, като много от тях остават будни по цели нощи, за да заснемат перфектния кадър. Ричард Чжън, сравнително нов наблюдател, се настани на плажа Брайтън в Дънидин тази седмица, за да прави снимки. Той каза, че интензивността на южните светлини е станала „още по-силна“ в сравнение с миналата година.

„Изправен пред подобна сцена, човек може мигновено да забрави всичките си проблеми и само да се оплаче от нищожността на човешките същества пред природата“, каза г-н Чжън пред Би Би Си.

Южното (и Северното) сияние се наблюдава около магнитните полюси, когато горните слоеве на атмосферата са засегнати от потоци заредени частици, които се движат по линиите на земното магнитно поле. Когато тези заредени частици се сблъскат с газовете в атмосферата, те излъчват светлина. В северното полукълбо явлението се нарича Aurora Borealis, а в южното - Aurora Australis. По това време на годината полярните сияния обикновено се виждат в южните райони на Австралия и Нова Зеландия. Миналия петък вечер местно време имаше особено интензивно шоу. Наблюдателите казват, че тази година светлините са толкова ярки, че са наблюдавани дори доста по на север.

Откакто се е преместил на Южния остров на Нова Зеландия миналата година, Дан Диркс следи прогнозите за полярните сияния с надеждата да наблюдава гледката на своя живот.

„Фотоапаратът ми улови полярното сияние в целия му блясък. Мисията е изпълнена!“ - казва той със задоволство.

