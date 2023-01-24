Кой има имен ден днес, 24 януари 2026 г. Честито!

Църквата почита днес Св. преподобна Ксения Римлянка. Имен ден празнуват Аксения, Аксиния, Ксения и Oкcaнa.
Тези имена са сравнително рядко срещани в нашия език. Навлизат главно под руско влияние
Преп. Ксения Римлянка била дъщеря на сенатор и носила името Евсевия, което означавало "благочестива".
Нейните родители я сгодили за един сенатор. Тя била решила да посвети живота си на Исус Христос, затова избягала от дома си. Установила се на остров Коа. Там тя наела бедна къща и помолила да я наричат Ксения (странница).
По-късно била посветена за дякониса. Тя водила възвишен живот. Колкото била строга към себе си, толкова била милосърдна и нежна към своите сестри.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скалата
Коментиран от #2, #3, #4, #9, #12
06:05 24.01.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БПЦ/ДС
05:58 24.01.2024
9 ВУЛКАН
До коментар #1 от "Скалата":Дидла им Купи и за Себе си козлодуйчо Ти
07:05 24.01.2024
10 българин 777
07:22 24.01.2024
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Както обикновено
07:16 24.01.2025
15 Поредното подстрекателство
10:37 24.01.2025
16 Всъщност днес празнува мъжът и
Народен празник на измамения съпруг. Омъжените жени закичват косите си със здравец и тръгват да обикалят домовете, в които има “кучка”, демек жена с леко поведение. Посреща ги съпругът й, наричан “Рогльо”. Жените го даряват с кравайчета, които да закачи на “рогата си”, злорадстват и пеят:
“Ставай сенаторе, дърт лешпер,
носим ти добър хабер:
Твойта булка от зарана
трижди вече е !
Гледай ти, кви работи.....
А, аз хич не знаех за тоя празник, бре, бре! 😁🎉😅
Коментиран от #17
11:32 24.01.2025
17 Разсмя ме
До коментар #16 от "Всъщност днес празнува мъжът и":Наистина ли някога е имало такава традиция или ти просто си го измисли за майтап?
Коментиран от #18
16:38 24.01.2025
18 Има има
До коментар #17 от "Разсмя ме":Но не е днес, а беше преди два дена..
18:36 24.01.2025
19 Рилски
06:45 24.01.2026