Кой има имен ден днес, 24 януари 2026 г. Честито!

24 Януари, 2023

Църквата почита Св. преподобна Ксения Римлянка

Тихомир Шумов

Църквата почита днес Св. преподобна Ксения Римлянка. Имен ден празнуват Аксения, Аксиния, Ксения и Oкcaнa.

Тези имена са сравнително рядко срещани в нашия език. Навлизат главно под руско влияние

Преп. Ксения Римлянка била дъщеря на сенатор и носила името Евсевия, което означавало "благочестива".

Нейните родители я сгодили за един сенатор. Тя била решила да посвети живота си на Исус Христос, затова избягала от дома си. Установила се на остров Коа. Там тя наела бедна къща и помолила да я наричат Ксения (странница).

По-късно била посветена за дякониса. Тя водила възвишен живот. Колкото била строга към себе си, толкова била милосърдна и нежна към своите сестри.


  • 1 Скалата

    19 10 Отговор
    Честит Имен Ден на Дамите Имащи Имен Ден

    06:05 24.01.2023

  • 8 БПЦ/ДС

    9 9 Отговор
    "Милосърдна и нежна към своите сестри"... Пак някаква ЛГБТ пропаганда прокарват тука.

    05:58 24.01.2024

  • 9 ВУЛКАН

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Скалата":

    Дидла им Купи и за Себе си козлодуйчо Ти

    07:05 24.01.2024

  • 10 българин 777

    5 4 Отговор
    интересно име но няма нищо общо с българското навремето всяко прасе се казваше гошо сега има доста голям избор

    07:22 24.01.2024

  • 14 Както обикновено

    1 5 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз, че и сульо и пульо…

    07:16 24.01.2025

  • 15 Поредното подстрекателство

    2 2 Отговор
    И внушение. Значи ако избягате от мъжа си ще бъдете обявена за светица. Че ако светата църква почне да канонизира всички кръшнали на мъжете си няма да останат грешници бре...

    10:37 24.01.2025

  • 16 Всъщност днес празнува мъжът и

    5 2 Отговор
    Днес е Роговица (Кучкинден)
    Народен празник на измамения съпруг. Омъжените жени закичват косите си със здравец и тръгват да обикалят домовете, в които има “кучка”, демек жена с леко поведение. Посреща ги съпругът й, наричан “Рогльо”. Жените го даряват с кравайчета, които да закачи на “рогата си”, злорадстват и пеят:
    “Ставай сенаторе, дърт лешпер,
    носим ти добър хабер:
    Твойта булка от зарана
    трижди вече е !

    Гледай ти, кви работи.....

    А, аз хич не знаех за тоя празник, бре, бре! 😁🎉😅

    Коментиран от #17

    11:32 24.01.2025

  • 17 Разсмя ме

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Всъщност днес празнува мъжът и":

    Наистина ли някога е имало такава традиция или ти просто си го измисли за майтап?

    Коментиран от #18

    16:38 24.01.2025

  • 18 Има има

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Разсмя ме":

    Но не е днес, а беше преди два дена..

    18:36 24.01.2025

  • 19 Рилски

    0 0 Отговор
    Моля изписвайте името на Твореца правилно.Иисус

    06:45 24.01.2026