Учени откриха непозната до сега гигантска форма на живот

Учени са идентифицирали нова, напълно изчезнала форма на живот, която е доминирала сухоземните екосистеми преди стотици милиони години и е достигала височина до осем метра. Става дума за организма, известен като prototaxites, който е живял на Земята преди около 410 милиона години и е изчезнал приблизително 50 милиона години по-късно.

Дълго време prototaxites са били смятани за гигантска форма на гъби. Нов анализ на фосили, извършен от изследователи от National Museums Scotland, обаче показва, че тези организми не принадлежат нито към гъбите, нито към растенията. Вместо това те са част от напълно отделен и вече несъществуващ еволюционен клон на живота.

„Изключително вълнуващо е, че правим сериозна крачка напред в дебат, който продължава повече от 165 години“, заяви д-р Санди Хетърингтън, съавтор и ръководител на изследването. По думите му prototaxites представляват форма на живот с анатомични и химични характеристики, ясно различими от тези на познатите днес гъби и растения, което налага класифицирането им като самостоятелна, изчезнала линия на сложен живот.

Фосилите са открити в находището Rhynie chert – седиментен пласт в близост до селището Рини в шотландския регион Абърдийншър, считан за едно от най-значимите палеонтологични находища в света. То съхранява изключително добре запазени останки от едни от най-ранните сухоземни екосистеми.

„Rhynie chert е уникално място“, подчерта д-р Корентен Лорон, съавтор на изследването. Той допълни, че качеството на запазване и разнообразието на организмите позволяват прилагането на новаторски методи, включително анализи на молекулярни данни с помощта на машинно обучение. Според учените наличието на богати музейни колекции от същото находище дава възможност за прецизни сравнителни изследвания и по-надеждни научни изводи.

В рамките на проучването изследователите са анализирали както анатомията, така и химичния състав на фосилите. Резултатите потвърждават хипотезата, че prototaxites не могат да бъдат отнесени към никоя от познатите групи големи, сложни организми. „След като всички други възможности бяха изключени, стигнахме до заключението, че prototaxites принадлежат към отделна и вече напълно изчезнала линия на комплексен живот“, обясни Лора Купър, съавтор на изследването. По думите ѝ това представлява независим „експеримент“ на еволюцията за изграждане на големи и сложни организми, известен единствено благодарение на изключително добре запазени фосили.

Откритите образци вече са включени в колекциите на National Museums Scotland в Единбург. Според д-р Ник Фрейзър, ръководител на секцията по природни науки, находките подчертават значението на музейните колекции за съвременната наука, тъй като дългосрочно съхраняваните образци позволяват нови интерпретации с помощта на модерни технологии.

Исторически гъбите често са били бъркани с растения и едва през 1969 г. са признати за отделно царство на живота. Въпреки това новите данни показват, че prototaxites не се вписват дори в тази категория, което разширява представите за разнообразието на ранния живот на сушата.

Откритието допринася за по-широкото разбиране на еволюцията на сложните организми на Земята, която е на възраст около 4,6 милиарда години. Според учените резултатите показват, че в далечното минало са съществували еволюционни линии, напълно различни от всички познати днес, които са изчезнали, без да оставят преки наследници.