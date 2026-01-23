Русата Златка разкри как се издържа и какво работи

Златка Райкова отдавна не разчита на богат мъж, който да я издържа, за разлика от някои от родните хубавици, изявили се по риалити шоутата през годините. В откровен разговор с последователите си тя подчерта, че сама осигурява доходите си и се грижи за двете си деца без чужда помощ.

„Имам два успешни бизнеса и мога напълно да се издържам от тях. Обичам да съм подсигурена и винаги мисля за утре – типичен Козирог“, отговаря на въпрос на фен Златка. Тя развива търговия със спортни дрехи и хранителни добавки, като признава, че предприемачеството ѝ носи не само доходи, но и сигурност.

Въпреки натоварения си график и като инфлуенсърка, русата Златка подчертава, че винаги намира време за децата си. По-големият ѝ син Благой учи в частно китайско училище и вече проявява сериозен интерес към футбола – спорт, който очевидно е наследил от баща си Благой Георгиев.

Златка Райкова и Благо Джизъса се разделиха със скандал преди години, а бурният личен живот на футболиста след това често е бил тема на публични коментари. Въпреки това Златка избягва драмата и предпочита да насочи вниманието си към децата и професионалните си ангажименти. Все пак и нещата с новия ѝ мъж Карен също не вървят блестящо, след като той беше арестуван за участие и организация на черно тото.

На въпрос от фен дали по-малкият Благойчо вече проявява интерес към момичета, тя отговаря с усмивка: „Ха-ха, забавен въпрос. Добър футболист е като баща си, но за гаджета е още рано.“