Джеймс Камерън се преместил в Нова Зеландия, за да спаси "здравия си разум" от крайностите и хаоса в САЩ

Режисьорът Джеймс Камерън обясни защо се е преместил от Съединените щати в Нова Зеландия през 2020 г. Според Business Insider, той е направил тази стъпка, за да „спаси здравия си разум“.

71-годишният Камерън обсъди мотивите си в нов епизод на „In Depth with Graham Bensinger“. Режисьорът обясни, че за първи път е обмислял да се премести в Нова Зеландия през 90-те години на миналия век.

Камерън си спомни първото си пътуване до Нова Зеландия през 1994 г. Той е бил на път към Южния полюс, но полетите са били отменени поради ледени условия, което го е принудило да остане в страната. Той каза, че тогава се е влюбил в страната, нейните пейзажи, хора и начин на живот: „Дадох си обещание. Някой ден ще се преместя тук“, сподели режисьорът.

Камерън отбеляза също, че настоящата му съпруга, Сузи, също е била отворена за преместване в Нова Зеландия. Тези планове обаче са били отложени заради децата деца, когато семейството установило в Малибу и Санта Барбара. Скоро те преразгледали темата и решили да осъществят плана си след излизането на „Аватар“. През 2011 г. двойката купува ферма в Нова Зеландия. След това те разделят времето си между двете страни в продължение на много години.

Режисьорът разказва как веднъж са посетили Нова Зеландия за Коледа, но след това COVID-19 ги ​​ударил, нарушавайки предишния им график за пътуване. В един момент семейството решава, че е време да се установи за постоянно в Нова Зеландия.

По времето, когато се преместват, Нова Зеландия, според режисьора, вече до голяма степен е поставила вируса под контрол, благодарение на високите нива на ваксинация. Като цяло Камерън нарича новозеландците "по-разумни“.

„Къде бихте предпочели да живеете? В страна, където наистина вярват в науката, където хората са здравомислещи и могат да работят заедно за постигане на обща цел, или в страна, където цари крайна поляризация, където науката се отхвърля и където, ако се случи друга пандемия, ще настъпи пълен хаос?“, попита режисьорът.

Когато Бенсингър отбелязва природната красота на Нова Зеландия, Камерън отговаря: „Не съм тук заради пейзажа.Тук съм за душевно спокойствие.“

През декември 2025 г. Джеймс Камерън стана милиардер. Това постижение стана възможно благодарение на боксофис успеха на „Титаник“ и „Аватар: Огън и пепел“. Forbes оцени нетното състояние на режисьора на 1,1 милиарда долара.

Сред другите фигури във филмовата индустрия, които са станали милиардери, са Джордж Лукас („Междузвездни войни"), Стивън Спилбърг („Извънземното“, „Челюсти“), Питър Джаксън (франчайзите „Хобит“ и „Властелинът на пръстените“) и Тайлър Пери („Любовна песен“).

Изданието отбелязва, че от 80-те години на миналия век филмите на Камерън са спечелили близо 9 милиарда долара в боксофиса – включително „Титаник“, двата предишни филма за „Аватар“, „Терминатор“ и „Пришълецът“.

Камерън някога работил като шофьор на камион, а по-късно става асистент-продуцент на Роджър Корман в New World Pictures, където е печелил 175 долара на седмица. За негов дебютен филм се счита „Пираня II: Раждането на хайвера“ (1981), но той не успява да донесе обещаните приходи. Поради творчески различия Камерън е уволнен две седмици след началото на снимките, получавайки само половината от заплатата си - 10 000 долара. Той постига успех с „Терминаторът“. В замяна на режисурата на филма, Камерън продава сценария на продуцентката Гейл Ан Хърд само за 1 долар. Този филм дава старт на звездната му кариера; срещу бюджет от 6,4 милиона долара, той генерира 78 милиона долара брутни приходи в боксофиса. Франчайзът е спечелил общо приблизително 2 милиарда долара.