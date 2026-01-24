Новини
В Хелзинки откриха възрастен мъж, престоял десетилетия в мазе

24 Януари, 2026 06:47, обновена 24 Януари, 2026 06:07 655 2

  • хелзинки-
  • мазе-
  • финландия-
  • мъж

Полицаите са открили 80-годишният по време на претърсване на самостоятелна къща във финландската столица

В Хелзинки откриха възрастен мъж, престоял десетилетия в мазе - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж на около 80 години може да е живял десетилетия наред в нечовешки условия в мазе в Хелзинки, съобщи днес финландската полиция, цитирана от ДПА.

Полицаите са открили мъжа по време на претърсване на самостоятелна къща във финландската столица.

Той е бил в лошо физическо състояние и не е имал достъп до тоалетна в стаята без прозорци, нито възможност да се мие или да си приготвя храна, съобщи полицията.

Първоначалните разследвания разкриха, че мъжът се е преместил там преди няколко десетилетия.

Полицията е арестувала двама мъже и една жена, всички на около 60 години и живеещи в Хелзинки. Заподозрените не са роднини на възрастния мъж, но го познават отдавна, каза водещият разследването Яри Коркалайнен пред финландското радио и телевизия.

В момента се разследва дали обитателите на къщата, в която е бил открит възрастният мъж, са извършвали трафик на хора, като са експлоатирали мъжа и са го подлагали на унизителни условия на живот, съобщи полицията. Мотивът на заподозрените може да е бил финансова изгода, заявиха оттам.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Даааааа

    2 0 Отговор
    Скандинавска демокрация

    06:16 24.01.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Как ли са ги разбрали?

    06:32 24.01.2026