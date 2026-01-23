Новини
Приятели, близки и служители изпратиха италианския моден дизайнер Валентино Гаравани

Приятели, близки и служители изпратиха италианския моден дизайнер Валентино Гаравани

23 Януари, 2026

Погребението беше отворено за публиката, която образува огромна опашка до входа на базиликата

Приятели, близки и служители изпратиха италианския моден дизайнер Валентино Гаравани - 1
Снимка: БГНЕС
В петък, 23 януари, в Рим започна погребението на Валентино Гаравани. Катафалката, превозваща ковчега на италианския моден дизайнер, основател на модна къща Valentino, пристигна в базиликата „Санта Мария дели Анджели е дей Мартири“ в Рим.

Семейството и приятелите на дизайнера, както и неговите служители, отдадоха последна почит на на легендарния моделиер. Сред популярните звезди бяха Том Форд, Донатела Версаче, Наталия Водянова и Анна Уинтур.

Приятели, близки и служители изпратиха италианския моден дизайнер Валентино Гаравани
Снимка: БГНЕС

Погребението беше отворено за публиката, която образува огромна опашка до входа на базиликата.

Модният дизайнер, чиято кариера обхваща повече от половин век, почина на 19 януари на 93-годишна възраст.


