Каква е медицинската ситуация, причинила спешното връщане на астронавтите от МКС на Земята?

NASA даде първия сериозен индиректен сигнал за естеството на медицинския проблем, довел до безпрецедентното преждевременно изтегляне на екипаж от Международната космическа станция.

По време на първата си публична изява след завръщането на Земята астронавтите от мисия Crew-11 разкриха, че преносим ултразвуков апарат е изиграл ключова роля по време на кризата. Пилотът на мисията, астронавтът на NASA Майк Финк, потвърди, че устройството е било използвано при възникването на медицински проблем на 7 януари.

„Наличието на преносим ултразвук ни помогна изключително много. Успяхме да проверим неща, за които иначе нямахме възможност“, заяви Финк, без да навлиза в конкретни детайли относно състоянието, наложило преждевременното завръщане.

Макар NASA да не разкрива официално какъв е бил медицинският проблем, използването на ултразвук стеснява възможните причини. В условията на микрогравитация апаратът се използва най-често за наблюдение на сърдечно-съдовата система и за проследяване на очното здраве на астронавтите, макар да има и широко диагностично приложение при други състояния.

Crew-11 бе върнат на Земята около месец по-рано от планираното, което отбеляза първата медицинска евакуация от МКС за 65 години пилотирани космически полети и първото подобно изтегляне на екипаж от самата станция. В състава на мисията бяха астронавтите на NASA Зена Кардман и Майк Финк, японският астронавт Кимия Юи и руският космонавт Олег Платонов.

Първият знак за проблем се появи на 8 януари, когато планирана разходка в открития космос беше неочаквано отменена. Само два дни по-късно NASA обяви решение екипажът да бъде върнат преждевременно.

По думите на Финк, екипажът е бил добре подготвен за работа с ултразвуковата система, тъй като астронавтите редовно я използват за проследяване на физиологични промени в организма. Той дори изрази мнение, че всички бъдещи пилотирани мисии трябва задължително да разполагат с подобно оборудване, тъй като в орбита липсват сложните диагностични апарати, налични на Земята.

На борда на МКС от 2011 г. се използва модифициран ултразвуков апарат, известен като Ultrasound 2, предназначен основно за сърдечни и очни прегледи. В микрогравитация телесните течности се изместват към горната част на тялото, което увеличава риска от образуване на кръвни съсиреци и промени в кръвното налягане. През 2020 г. астронавт на NASA разви сериозен тромб по време на мисия, което наложи продължително лечение в орбита.

Ултразвукът е ключов и за мониторинг на зрението. Натрупването на течности в областта на главата може да доведе до състояние, известно като „синдром на невро-очни промени, свързани с космически полет“, което включва подуване на зрителния нерв и деформации на очната ябълка, с риск от трайно увреждане на зрението. Затова астронавтите са задължени да провеждат очни ултразвукови прегледи веднъж месечно.

Преди завръщането на екипажа главният медицински директор на NASA д-р Джеймс Полк заяви, че засегнатият астронавт е в стабилно състояние и че не става дума за спешна евакуация, но съществува „остатъчен риск“, който е наложил предпазно решение.

От своя страна командирът на полета за ранното завръщане Зена Кардман подчерта, че безопасността на екипажа е била абсолютен приоритет и че отмяната на излизането в открития космос е било правилно решение. Японският астронавт Кимия Юи добави, че предварителната подготовка е изиграла решаваща роля при справянето със здравословната ситуация.

NASA продължава да отказва подробности за конкретната диагноза, позовавайки се на правото на лична неприкосновеност на членовете на екипажа. Говорител на агенцията потвърди единствено, че на борда на станцията има няколко диагностични устройства, които се използват според нуждите и анатомията на пациента, а всички изследвания се анализират от екипи от космически лекари на Земята.

Международната космическа станция, орбитираща на около 400 км над Земята, е постоянно обитавана от ноември 2000 г. насам и остава ключова платформа за изследвания в областта на космическата медицина, човешката физиология и дългосрочното пребиваване в космоса – фактори, от критично значение за бъдещите мисии до Луната и Марс.