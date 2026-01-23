Новини
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично да гледаш филм за собствения си живот

23 Януари, 2026 17:31

Авторът си представя абсурдната и в същото време стряскаща ситуация, в която Лили Иванова и Христо Стоичков гледат филм за самите себе си

Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично да гледаш филм за собствения си живот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Писателят Николай Милчев изрази скептично и иронично отношение към идеята да се снимат игрални филми за живота на Лили Иванова и Христо Стоичков, при това, докато те все още са живи и здрави, а Лили Иванова дори продължава да ходи по турнета и да изнася концерти. Повод за коментара му са започналите публични кастинги за изпълнители на главните роли. Toва е процес, който е превърнат в самостоятелно шоу, отбелязва писателят визирайки шоуто "Да изиграеш Стоичков".

По думите на Николай Милчев подобни проекти са "много тънък лед и софийска поледица“, особено когато става дума за живи хора, превърнати в национални символи. Той подчертава, че уважава дълбоко и двамата, но вижда в тези филми нещо тревожно.

"Има нещо шизофренично да седнеш в киносалон и да гледаш игрален филм за собствения си живот“, пише Милчев в социалните мрежи. Авторът си представя абсурдната и в същото време стряскаща ситуация, в която Лили Иванова и Христо Стоичков гледат филм за самите себе си.

"Ами ако не си харесат живота, показан във филма? Ако им се прииска да са облени от още повече светлина?“

Според Милчев подобни проекти са част от по-широк процес на митологизиране и сакрализиране на известните личности. Той прави паралел с времето на социализма, когато приживе бяха издигани паметници на партийни лидери.

"Като видях паметника, си помислих: "Е, много е пресолена манджата, голямо е подмазвачеството“, спомня си той за реакцията си при откриването на паметник на Тодор Живков.

Днес, отбелязва писателят, паметниците са заменени от кастинги и филмови продукции, които изпълняват сходна функция, а именно- официално утвърждаване на култа към личността, но в нова, медийна форма.

Особено трудно за него е да си представи актьорска интерпретация на Лили Иванова. Коментарът му за евентуалното участие на Мария Бакалова носи едновременно ирония и културна носталгия: "Наше момиче, холивудска актриса, пее по стихове на Павел Матев“, отбелязва Милчев.

Той признава, че възприема и двамата герои преди всичко чрез техния талант, а не чрез публичните им изяви.

"Лили Иванова искам само да я слушам, като пее. Проговори ли, не се обърквам. Христо Стоичков искам да го гледам как тича и вкарва голове. Но проговори ли, пак се обърквам.“

В този контекст писателят споменава и рекламните участия на футболиста, които според него допълнително размиват образа на спортната легенда.

За контрапункт Николай Милчев дава примера с филма на Емир Кустурица за Диего Марадона. Това е лента, която не просто разказва живота на футболиста, а търси неговата тайна, магия, падение и величие.

В заключение авторът напомня, че единствено времето има правото да подрежда хората по местата им. "В крайна сметка единствено времето поставя хората на техните места – и тук, на земята, и някъде там, където се надяваме да има други светове.“


  • 1 Демо-крад

    13 0 Отговор
    Парите не миришат!!!Затова е така!!!

    17:35 23.01.2026

  • 2 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Едва ли ще се намери такъв селянин за да изиграе Ицата,чийто образ далеч надхвърля този на Алековия герой,бай Ганьо.

    17:38 23.01.2026

  • 3 чудя се

    17 0 Отговор
    Защо е тази мегаломания, да гледаш филми за живота си като си още жив, да имаш паметник, като още си жив. Поколенията след като починеш трябва да оценяват твоя принос към каквото и да е.

    17:41 23.01.2026

  • 4 Куку

    8 0 Отговор
    Суета,щестлавие на талантливи, но ПРОСТИ хора

    17:47 23.01.2026

  • 5 бих добавил

    8 0 Отговор
    Чудесна певица с глас, удовлетворявала изискванията на соц времето. Но тя и в момента прави милиони в концерти. Къде ще ги носи тя си знае. Другия "камата" е нискоинтелектуален аграрен тип с късмет предимно в чужбина и наистина умения на нестандартен "айнцун, цвайцун, дрън", колкото му позволява българският език. И се питам при живи същества, какво ще филмираме. Ми да си те изиграят ролите във филмите.

    Коментиран от #9

    17:49 23.01.2026

  • 6 Бинокъл

    6 0 Отговор
    Парички-милички, те са обичащи киното...това е.

    17:51 23.01.2026

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    5 2 Отговор
    Бацо и той много иска филм и паметник за себе си приживе, но го е срам да си каже😉 Чака някой да му предложи, амааа...

    17:54 23.01.2026

  • 8 Питане

    8 1 Отговор
    Не, че "има нещо" - НАПРАВО Е. ШИЗОФРЕНИЧНО !
    Тези милионери някаква благотворителна кауза ?
    Да са пуснали поне по 2 капачки за детска линейка ???
    ТЕ са шизофреници - скъперници !!!

    17:58 23.01.2026

  • 9 Съгласен съм донякъде

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "бих добавил":

    Няма "соц. глас! Баба ти Лили си го има гласа ФАКТ! А виж оня ц.ървул селя--ка от пловдивските села Дядо Кауфланд какъв паметник? На алчността! И от Испания го изритаха като го разбраха колко струва-............

    Коментиран от #11

    17:58 23.01.2026

  • 10 маке

    8 0 Отговор
    Много си е прав човека, ама истината боли

    18:03 23.01.2026

  • 11 бих добавил

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Съгласен съм донякъде":

    Гласа си е глас, таланта си е талант, просто развитието с текстовете беше соц на Лилето

    Коментиран от #14

    18:17 23.01.2026

  • 12 Писателю

    3 1 Отговор
    Те отдавна са освидетелствани шизофрени! Това, че информацията не се изнася официално е друга тема.

    18:18 23.01.2026

  • 13 ?????

    5 0 Отговор
    Човекът е напълно прав.
    Не ги разбирам въобще тия биографични филми за живи хора.
    Малко ми напомня на молитва за упокой.

    18:22 23.01.2026

  • 14 Не си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "бих добавил":

    По това време просто нямаше избор! И мисленето ти се стараеха да го направят "соц"! И ако не ги слушкаш к........р известност пари и слава...... НО гласа си го има.

    18:26 23.01.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    В този филм Лили Иванова храни динозаври,нали?🦖🦖🦖🥳🤣🖕

    18:34 23.01.2026

  • 16 Няма лошо

    0 1 Отговор
    Както се пишат книги за живи хора така и филми да се снимат

    18:37 23.01.2026