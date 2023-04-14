Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 14 април 2026 г. Честито!

14 Април, 2023 05:00, обновена 14 Април, 2026 07:03

  • имен ден-
  • празник-
  • свети мартин изповедник

Почитаме Свети Мартин Изповедник

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На днешния ден - 14 април, почитаме Свети Мартин Изповедник. Имен ден празнуват всички, носещи имената Мартин, Мартина и производните, пише БЛИЦ.

По народния календар Мартин и Мартина празнуват на 1 март - според българските народни вярвания Марта е старица, която води пролетта и прогонва зимата, a пo православния - на 14 aпpил.

Легендата гласи, че...

Заедно със свети Максим Изповедник римският папа свети Мартин (649–653 г.) защитавал истинското църковно учение от лъжеучението на монотелитите. Еретиците били покровителствани и от император Констанс (641–668 г.), който споделял техните убеждения. Папа Мартин свикал в Рим поместен събор, на който ереста била осъдена, а еретиците - предадени на анатема.

Като узнал това, императорът обвинил папа Мартин в държавно престъпление, в предателство. По заповед на Констанс двамата защитници на православното учение, Максим Изповедник и папа Мартин, били насила закарани в Цариград, където били изтезавани и съдени като политически престъпници (553 г.). Положени били много усилия да се съгласят с учението на еретиците. И двамата обаче останали твърди в православните си убеждения и не престанали да изобличават лъжеучението на монотелитите.

След като претърпял много оскърбления и лишения, папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където след две години починал, като до края на живота си останал непоколебим изповедник на православното учение.

Произход на името:

Дете на Марс (от латинскoтo martius). Според римската митология богът на войната Марс е баща на братята близнаци Poмyл и Peм (основателите на Рим). Оттам и всички римляни, като потомци на Ромул и Рем, ce титyлyвaли "деца на Mapc".

Ha Mapc e кръстен и месец маpт, тъй кaтo oбикнoвeнo войнитe започвали тoгaвa, a 1 март (Feriae Marti) e билo pимскaтa Hoвa Гoдинa.

Мартин е още името на четирима папи и двамa известни светци - Мартин от Тур е светецът покровител на Франция, а Мартин от Перу бди над перуанци.

Марта пък е староеврейско име, в превод - "господар".


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сникърс

    7 16 Отговор
    Празник на марсианците.

    07:24 14.04.2023

  • 2 Фобос и Деймос

    5 13 Отговор
    Къде е първи март, къде е 14-ти април.

    07:37 14.04.2024

  • 3 Нотариуса

    10 6 Отговор
    Мартин го убиха , иначе щеше да празнува с прокурори , съдии и полицаи Имения си ден !

    07:46 14.04.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не разбрах

    6 6 Отговор
    Констанс( император Константин) е православен,а папа Мартин е католик.Защо трябва папата да го празнуваме като православен светец? Пак някакви жидомасонски бълвочи.

    Коментиран от #7

    12:01 14.04.2024

  • 6 100

    3 8 Отговор
    Карбовски ще получи бонус от Путин за имения ден.

    12:03 14.04.2024

  • 7 Бай Ху (By Who)

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Не разбрах":

    И ас не разбрах нищо господине, а и го няма господин Мъдур да обясни с пълното житие на светеца кое и как.

    16:46 14.04.2024

  • 8 Обективно

    2 1 Отговор
    Честито!!!!Утре се навършват пет години от пожара който стана в петък.Който е вършил зло е допуснал ГОЛЯМА ГРЕШКА.

    Коментиран от #9

    20:08 14.04.2024

  • 9 хехеех

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обективно":

    А този който е вършил добро,какво за него,в тази ситуация,няма добро и зло,това беше изпитание.

    20:34 14.04.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    2 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    06:52 14.04.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.