Кой има имен ден днес, 14 април 2026 г. Честито!

На днешния ден - 14 април, почитаме Свети Мартин Изповедник. Имен ден празнуват всички, носещи имената Мартин, Мартина и производните, пише БЛИЦ.
По народния календар Мартин и Мартина празнуват на 1 март - според българските народни вярвания Марта е старица, която води пролетта и прогонва зимата, a пo православния - на 14 aпpил.
Заедно със свети Максим Изповедник римският папа свети Мартин (649–653 г.) защитавал истинското църковно учение от лъжеучението на монотелитите. Еретиците били покровителствани и от император Констанс (641–668 г.), който споделял техните убеждения. Папа Мартин свикал в Рим поместен събор, на който ереста била осъдена, а еретиците - предадени на анатема.
Като узнал това, императорът обвинил папа Мартин в държавно престъпление, в предателство. По заповед на Констанс двамата защитници на православното учение, Максим Изповедник и папа Мартин, били насила закарани в Цариград, където били изтезавани и съдени като политически престъпници (553 г.). Положени били много усилия да се съгласят с учението на еретиците. И двамата обаче останали твърди в православните си убеждения и не престанали да изобличават лъжеучението на монотелитите.
След като претърпял много оскърбления и лишения, папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където след две години починал, като до края на живота си останал непоколебим изповедник на православното учение.
Произход на името:
Дете на Марс (от латинскoтo martius). Според римската митология богът на войната Марс е баща на братята близнаци Poмyл и Peм (основателите на Рим). Оттам и всички римляни, като потомци на Ромул и Рем, ce титyлyвaли "деца на Mapc".
Ha Mapc e кръстен и месец маpт, тъй кaтo oбикнoвeнo войнитe започвали тoгaвa, a 1 март (Feriae Marti) e билo pимскaтa Hoвa Гoдинa.
Мартин е още името на четирима папи и двамa известни светци - Мартин от Тур е светецът покровител на Франция, а Мартин от Перу бди над перуанци.
Марта пък е староеврейско име, в превод - "господар".
