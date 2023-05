Мег Райън неузнаваема след поредната пластична операция (СНИМКА)

В последните години актрисата Мег Райън прекрати публичните си изяви, като различни причини бяха посочвани за това нейно решение. Изненадващо тя се появи на представянето на документалния филм на Майкъл Джей Фокс "Still" в Ню Йорк миналата седмица и шокира всички с неразпознаваемото си лице. Райън не беше снимана на публично място от ноември 2021 г., а сега променената ѝ външност стряска.

Въпреки че през годините актрисата е отричала да има пластични операции, хората вече са убедени, че тя просто крие и вече е направила промени по лицето си, които не могат да бъдат възстановени пише actualno.com.



През 2015 г. Мег Райън казва в интервю: "Не обръщам особено внимание на външния си вид, честно казано. Днес в света има много омраза. Много е лесно да се съди."

Знае се, че Мег Райън ще режисира и ще изиграе главната роля във филма "What Happens Later", а неин екранен партньор ще бъде Дейвид Духовни. Това, което не се знае обаче, е как ще изглежда лицето на актрисата тогава.

Meg Ryan looks unrecognizable in first public outing in 6 months https://t.co/yIIKRymJRN pic.twitter.com/YUuDminjKE — Page Six (@PageSix) May 4, 2023