Нов френски дует триумфира при танцовите двойки на Евро 2024 по фигурно пързаляне

Новосформираният френски дует Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон завоюва титлата при танцовите двойки на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефийлд (Великобритания), съобщава БТА. Партньорството между двамата беше обявено едва през март миналата година, но още в първия си голям шампионат те демонстрираха изключителна зрялост и синхрон.

Французите бяха безупречни във волната програма и получиха 135.50 точки, включително впечатляващите 58.52 от максималните 60.00 за компоненти на програмата. С общ резултат от 222.43 точки те заслужено се окичиха със златните медали.

За Гийом Сизерон това е шеста европейска титла в кариерата. Той е олимпийски шампион от Пекин 2022, сребърен медалист от Пьончан 2018, както и петкратен световен и петкратен европейски първенец с бившата си партньорка Габриела Пападакис. За Лоранс Фурние Бодри отличието е първо злато на подобен форум.

Любопитното е, че това бе едва четвъртото международно състезание за новия френски дует. Те представиха въздействащ лиричен танц по музиката от филма „Китът“, който не остави почти никакви съмнения, че ще бъдат сред основните претенденти за златото и на предстоящите Олимпийски игри.

Фурние Бодри, родена в Монреал, получи френско гражданство през ноември, което ѝ позволи да представлява Франция на големи първенства.

Сребърните медали останаха за защитаващите титлата си италианци Шарлен Гиняр и Марко Фабри, които събраха 210.34 точки, след като заемаха трето място след ритмичния танц.

Бронзът зарадва домакинската публика – британците Лайла Фиър и Люис Гибсън се наредиха трети с 209.51 точки. Въпреки допусната грешка при туизлите и спад с една позиция, те завоюваха четвърти пореден медал от европейско първенство.

По-рано през деня грузинецът Ника Егадзе спечели титлата при мъжете, с което Грузия приключи шампионата с две първи места. Останалите златни отличия бяха за Естония при жените и за Франция при танцовите двойки.