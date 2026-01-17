Новини
Кейт Мидълтън украси в синьо корицата на новия брой на списание Hello!

17 Януари, 2026 14:32

  • кейт мидълтън

Тя позира в син жакет, шапка на цветя и перлени обеци.

Кейт Мидълтън украси в синьо корицата на новия брой на списание Hello! - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Принцеса Кейт Мидълтън стана лице на корицата на списание Hello!, обяви официалният уебсайт на изданието.

Тя позира в син жакет, шапка на цветя и перлени обеци. Корицата беше насрочена да съвпадне с рождения ѝ ден.

„Здрава, щастлива и пълна с енергия след година ремисия, Кейт посреща новата година с ентусиазъм и оптимизъм, готова да остави зад гърба си най-предизвикателния период от живота си“, съобщиха редакторите на Hello!.

На 16 декември папараци заснеха членове на кралското семейство, отправящи се към годишния гала обяд на Чарлз III в Бъкингамския дворец. Принц Уилям и Кейт Мидълтън, заедно с децата си, седяха в кола. Принцесата на Уелс носеше червена рокля с щампи, златни висящи обеци и черна панделка. Дъщеря ѝ, принцеса Шарлот, беше снимана в бордо рокля. Косата ѝ беше оформена с червена панделка.





КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 456

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣тази статия , подчертава правотата на коментарът ми в предишната статия за Мегън.
    Ех ,колко "прекрасна" е Катрин и колко всичко "лоша " е Меган.
    Евала Факти, не закъсняхте.

    Коментиран от #3

    14:40 17.01.2026

  • 2 Синя била

    1 0 Отговор
    Тези са едни празни хора, които цял ден позират, с какво и как, изобщо няма значение.

    15:06 17.01.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "456":

    Предвидими са точно като гербесъците.😂

    15:08 17.01.2026

  • 4 Пушек от лулата на Шамана

    2 0 Отговор
    Тези хора,украсявайки каруцата в синьо, са само представителна извадка на Комунизъма.
    ,,Работиш според възможностите си,живееш според потребностите си"
    Нищо не работят,защото не могат,но потребяват всичко,защото така им отърва.

    15:26 17.01.2026

  • 5 ристю

    1 0 Отговор
    Следващият път страницата ще бъде украсена в лилаво.Това бил вече модният цвят на шортите и фанелките на висшите футболни,испански и английски отбори.

    15:37 17.01.2026