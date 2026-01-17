Кейт Мидълтън украси в синьо корицата на новия брой на списание Hello!

Принцеса Кейт Мидълтън стана лице на корицата на списание Hello!, обяви официалният уебсайт на изданието.
Тя позира в син жакет, шапка на цветя и перлени обеци. Корицата беше насрочена да съвпадне с рождения ѝ ден.
„Здрава, щастлива и пълна с енергия след година ремисия, Кейт посреща новата година с ентусиазъм и оптимизъм, готова да остави зад гърба си най-предизвикателния период от живота си“, съобщиха редакторите на Hello!.
На 16 декември папараци заснеха членове на кралското семейство, отправящи се към годишния гала обяд на Чарлз III в Бъкингамския дворец. Принц Уилям и Кейт Мидълтън, заедно с децата си, седяха в кола. Принцесата на Уелс носеше червена рокля с щампи, златни висящи обеци и черна панделка. Дъщеря ѝ, принцеса Шарлот, беше снимана в бордо рокля. Косата ѝ беше оформена с червена панделка.
