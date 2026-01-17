Клаудия Шифър разкри тайната на красотата си:

Актрисата Клаудия Шифър разкри тайната си за красота в интервю за d la Repubblica.

„През 90-те години бях фокусирана върху ожесточената конкуренция за място на върха в индустрията". Повратният момент дошъл с първата ѝ бременност, когато отговорността за друг живот я принудила да се задълбочи в храненето и здравето. Основните ѝ принципи са правилното хранене, ежедневното движение, дихателните упражнения и силните социални връзки“, каза Шифър.

Клаудия Шифър е омъжена за режисьора Матю Вон. Двойката се ожени през 2002 г. Церемонията се състоя в Англия, в селска църква от 14-ти век. Двойката има три деца: дъщери Клементина и Козима, и син Каспър.