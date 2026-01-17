Новини
Любопитно »
Клаудия Шифър разкри тайната на красотата си

Клаудия Шифър разкри тайната на красотата си

17 Януари, 2026 17:52, обновена 17 Януари, 2026 17:53 1 103 28

  • клаудия шифър-
  • тайна-
  • красота

Актрисата Клаудия Шифър разкри тайната си за красота в интервю за d la Repubblica.

Клаудия Шифър разкри тайната на красотата си - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актрисата Клаудия Шифър разкри тайната си за красота в интервю за d la Repubblica.

„През 90-те години бях фокусирана върху ожесточената конкуренция за място на върха в индустрията". Повратният момент дошъл с първата ѝ бременност, когато отговорността за друг живот я принудила да се задълбочи в храненето и здравето. Основните ѝ принципи са правилното хранене, ежедневното движение, дихателните упражнения и силните социални връзки“, каза Шифър.

Клаудия Шифър е омъжена за режисьора Матю Вон. Двойката се ожени през 2002 г. Церемонията се състоя в Англия, в селска църква от 14-ти век. Двойката има три деца: дъщери Клементина и Козима, и син Каспър.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майор Михов

    8 3 Отговор
    Фотошоп.
    А и по-важни са уменията.

    17:54 17.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анита от почивка

    3 1 Отговор
    Като ми се ицръцка камерунеца на лицето и всички бръчки изчезват 🥳🥳🥳🤣🥳🤣🥳🤣

    18:15 17.01.2026

  • 5 Име

    4 1 Отговор
    Пак ще бъде -15 градуса тази нощ!

    18:20 17.01.2026

  • 6 Трътлю

    5 0 Отговор
    Добри гени, по-малко пластика, и много жълта боя.

    18:20 17.01.2026

  • 7 Хмм

    8 0 Отговор
    красотата е Божи дар и тя няма никаква заслуга, омъжена е за аристократ близък с кралското семейство и живее в старинен замък

    18:21 17.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Любов

    1 5 Отговор
    Клаудия Шифър разкри тайната на красотата си:
    "Пудра захар, по време на кекс!"

    18:26 17.01.2026

  • 10 Няма

    2 4 Отговор
    Красота в старите жени. Времето е винаги на младите.

    18:35 17.01.2026

  • 11 Най

    9 4 Отговор
    Красиви са обичаните жени ! В очите на мъжа , който ги обича , никоя не им е равна !

    Коментиран от #13, #14, #17

    18:37 17.01.2026

  • 12 Анонимен

    2 1 Отговор
    Било сух студ. Сняг чак на високото! Утре вероятно ще вали.

    18:39 17.01.2026

  • 13 Мощен смех

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Най":

    Да особено ако са ги плющили от посолството на Ямайка 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳🤭

    Коментиран от #15

    18:40 17.01.2026

  • 14 Отдалече си личи

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Най":

    Този коментар е писан от жена!

    Коментиран от #16

    18:44 17.01.2026

  • 15 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мощен смех":

    Отдалече си личи, че си минал през него!

    18:50 17.01.2026

  • 16 Отдалече си личи

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Отдалече си личи":

    Че Караш на ръка, и не разбираш от жени!

    Коментиран от #18, #26

    18:52 17.01.2026

  • 17 Зевс

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Най":

    Който обича не сравнява!

    Коментиран от #22

    18:52 17.01.2026

  • 18 Зевс

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Отдалече си личи":

    Някои хора се нервират!

    Коментиран от #23

    18:54 17.01.2026

  • 19 Шаферката разкри тайната си

    3 0 Отговор
    редовен прием на протеинови добавки
    от игриви зрели добре облечени господа
    за ведро настроение и сияйна кожа

    18:57 17.01.2026

  • 20 Георги анти комуниста

    0 0 Отговор
    Никога няма да съжаля че набутах кахърите в девета дупка на Кавала и ги изпратих за шишарки на луната. На старини ще се сещам и ще се усмихвам с широка усмивка. Анти кахър. 🤭🤭🤭🥳🤣🤣🤣🥳🤭

    18:58 17.01.2026

  • 21 ЗапиткаНапитка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мазане":

    Тва е за вътрешна консумация, не за мазане

    18:58 17.01.2026

  • 22 Къде

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Зевс":

    Виждаш да говоря за сравнение?

    19:01 17.01.2026

  • 23 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зевс":

    Нали е част от групата!

    Коментиран от #25

    19:02 17.01.2026

  • 24 Георги

    0 0 Отговор
    Господ си знае работата за това някой ще умрат без деца и ще оставят на земята само л@йна 🤭🤭🤭🥳🥳🤣🤣

    Коментиран от #27

    19:04 17.01.2026

  • 25 Не анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Омръзнаха ми тъпотиите за тази група , казвам че нямам нищо общо , а ти си троши главата както искаш.

    19:09 17.01.2026

  • 26 Минах да видя

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Отдалече си личи":

    Какво правят пациентите. И какво виждам? Бабите пак истерясаха, когато никой не им повярва на фантазиите.🤭

    19:12 17.01.2026

  • 27 Зевс

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Георги":

    Я си помисли!

    19:13 17.01.2026

  • 28 От чужбина

    0 0 Отговор
    Един виц с Клаудия: Корабокрушение. На самотен остров се спасяват само Клаудия и един мъж. Опознали се и скоро вече нямало какво ново да си покажат. Тя го пита: - Какво да направя за теб? Той: - Ами вземи и облечи моите, мъжките дрехи. Тя го направила, а той леко се доближил и прошепнал: -Брато, ако знаеш само с коя спя!!!

    19:13 17.01.2026