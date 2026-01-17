Клаудия Шифър разкри тайната на красотата си:

Актрисата Клаудия Шифър разкри тайната си за красота в интервю за d la Repubblica.
„През 90-те години бях фокусирана върху ожесточената конкуренция за място на върха в индустрията". Повратният момент дошъл с първата ѝ бременност, когато отговорността за друг живот я принудила да се задълбочи в храненето и здравето. Основните ѝ принципи са правилното хранене, ежедневното движение, дихателните упражнения и силните социални връзки“, каза Шифър.
Клаудия Шифър е омъжена за режисьора Матю Вон. Двойката се ожени през 2002 г. Церемонията се състоя в Англия, в селска църква от 14-ти век. Двойката има три деца: дъщери Клементина и Козима, и син Каспър.
А и по-важни са уменията.
"Пудра захар, по време на кекс!"
До коментар #11 от "Най":Да особено ако са ги плющили от посолството на Ямайка 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳🤭
До коментар #11 от "Най":Този коментар е писан от жена!
До коментар #13 от "Мощен смех":Отдалече си личи, че си минал през него!
До коментар #14 от "Отдалече си личи":Че Караш на ръка, и не разбираш от жени!
До коментар #11 от "Най":Който обича не сравнява!
До коментар #16 от "Отдалече си личи":Някои хора се нервират!
До коментар #3 от "Мазане":Тва е за вътрешна консумация, не за мазане
До коментар #17 от "Зевс":Виждаш да говоря за сравнение?
До коментар #18 от "Зевс":Нали е част от групата!
До коментар #23 от "Анонимен":Омръзнаха ми тъпотиите за тази група , казвам че нямам нищо общо , а ти си троши главата както искаш.
До коментар #16 от "Отдалече си личи":Какво правят пациентите. И какво виждам? Бабите пак истерясаха, когато никой не им повярва на фантазиите.🤭
До коментар #24 от "Георги":Я си помисли!
