56-годишната Дженифър Лопес се появи с дълбоко деколте на афтърпартито на "Златен глобус"

18 Януари, 2026 08:24 1 168 6

Парис Хилтън също беше забелязана на партито

56-годишната Дженифър Лопес се появи с дълбоко деколте на афтърпартито на "Златен глобус" - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Певицата и актриса Дженифър Лопес се появи публично, облечена в блестяща рокля с дълбоко деколте, информира Daily Mail, предава News.bg.

Папараци заснеха 56-годишната Дженифър Лопес на 12 януари, докато се отправяше към афтърпартито след наградите „Златен глобус“. Актрисата замени голия си тоалет с макси рокля, украсена със златни пайети, с дълбоко деколте и цепка. Певицата допълни образа си с ефектно колие, клъч, бежови кожени сабо на ток и пръстен. Косата ѝ беше оформена на къдрици, а гримът ѝ беше вечерен.

Парис Хилтън също беше забелязана на партито, избрала прилепнала рокля, покрита с пайети.

През декември Дженифър Лопес се изяви в Индия на сватбата на дъщерята на милиардера Рама Раджу Мантена, Нетра, и предприемача Вамси Гадхираджу. Певицата позира в розово сари, бродирано с кристали, и тристепенно изумрудено колие. Според журналисти, за създаването на бижутата са били необходими над 1800 часа.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    4 0 Отговор
    Една жена стигне ли до там, че да прави впечатление с бижута, не е стигнала на хубаво място!

    08:35 18.01.2026

  • 3 Анти кахър

    1 0 Отговор
    Бети кахъра снощи е забелязана на Лъвов мост с двама наркозависими да се плющи 🥳🤣🤭

    08:50 18.01.2026

  • 4 майор Михов

    0 0 Отговор
    Казано е: голям тезгях - за голям майстор.
    Не е за вталени пиячи на соево лате.

    09:03 18.01.2026

  • 5 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    А с какво ли се е появила Борислава Йовчева , за да впечатли толкова , когото трябва , че той да й дари къща в Барселона ?

    09:08 18.01.2026

  • 6 Главно Дъ

    0 0 Отговор
    Четири златни глобуса има тази, два отпред и два отзад.

    09:13 18.01.2026