56-годишната Дженифър Лопес се появи с дълбоко деколте на афтърпартито на "Златен глобус"

Певицата и актриса Дженифър Лопес се появи публично, облечена в блестяща рокля с дълбоко деколте, информира Daily Mail, предава News.bg.

Папараци заснеха 56-годишната Дженифър Лопес на 12 януари, докато се отправяше към афтърпартито след наградите „Златен глобус“. Актрисата замени голия си тоалет с макси рокля, украсена със златни пайети, с дълбоко деколте и цепка. Певицата допълни образа си с ефектно колие, клъч, бежови кожени сабо на ток и пръстен. Косата ѝ беше оформена на къдрици, а гримът ѝ беше вечерен.

Парис Хилтън също беше забелязана на партито, избрала прилепнала рокля, покрита с пайети.

През декември Дженифър Лопес се изяви в Индия на сватбата на дъщерята на милиардера Рама Раджу Мантена, Нетра, и предприемача Вамси Гадхираджу. Певицата позира в розово сари, бродирано с кристали, и тристепенно изумрудено колие. Според журналисти, за създаването на бижутата са били необходими над 1800 часа.