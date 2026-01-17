Новини
Меган Маркъл пусна ограничител за книги на цена 18 долара, обвиниха я в идейна немощ

Меган Маркъл пусна ограничител за книги на цена 18 долара, обвиниха я в идейна немощ

17 Януари, 2026 13:50

Интернет потребителите обаче не бяха впечатлени от новия продукт на Меган Маркъл.

Меган Маркъл пусна ограничител за книги на цена 18 долара, обвиниха я в идейна немощ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Марката As Ever на Меган Маркъл пусна въпросния артикул. Той е ръчно изработен от мека черна кожа и е със златни букви, изписани с почерка на херцогинята. Цената е 18 долара.

„Нашата кожена отметка „Заспах тук“ е създадена в сътрудничество със Sbri, малка британска работилница, собственост на жени, специализирана в ръчно изработени сувенири по поръчка“, каза съпругата на принц Хари.

Интернет потребителите обаче не бяха впечатлени от новия продукт на Меган Маркъл.

„Трудно е да се повярва, че някой би платил 18 долара за това грозно нещо“, „Тя все още няма нито една оригинална мисъл или идея - просто копира други“. „Има ограничители за книги със същия текст“, пишат читателите на Daily Mail, „Защо някой би купил това?“

През декември марката As Ever представи три шоколадови блокчета с ограничена серия, на цена от 12 долара всяко. Селекцията включваше млечен шоколад с маслени бисквити и пчелен прашец, бял шоколад с цветни посипки и конопени семена, както и тъмен шоколад с малинов пълнеж и морска сол. Потребителите на интернет обаче не бяха впечатлени от сладкишите на херцогинята на Съсекс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    а в Египет са две за долар с извезани на тях пирамидите, фараони, пустинята Сахара, Нил, Червено море

    13:54 17.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    - Имате ли разделител за книги?
    - Да, от 15 и от 20 лв!
    - Благодаря, май ще ползвам банкнота от 10 лв❗

    13:54 17.01.2026

  • 3 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Кой ти чете книги на дървото? Докат отметнеш къде си зал, си пад ал пт дървото и създаваш работа на служителите на зоопаррка. Аммам от аллчни майй мууни

    13:55 17.01.2026

  • 4 Тик- Ток

    3 0 Отговор
    Тая фитка ако започне да продава и използваните си дамски превръзки ,ще направи милиони

    13:56 17.01.2026

  • 5 Жокеи се казваше

    1 0 Отговор
    Едно време имаше едни шоколадови пасти и отгоре едно прасе със сметанов пълнеж.

    13:57 17.01.2026

  • 6 Налудник

    0 0 Отговор
    И, естествено, няма снимка на разделителя за страници (т.нар. "ограничител за книги" 🤣🤣🤣)
    Което, само по себе си, говори колко е...хм...хубав.😎

    14:11 17.01.2026