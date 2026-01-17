Меган Маркъл пусна ограничител за книги на цена 18 долара, обвиниха я в идейна немощ

Марката As Ever на Меган Маркъл пусна въпросния артикул. Той е ръчно изработен от мека черна кожа и е със златни букви, изписани с почерка на херцогинята. Цената е 18 долара.
„Нашата кожена отметка „Заспах тук“ е създадена в сътрудничество със Sbri, малка британска работилница, собственост на жени, специализирана в ръчно изработени сувенири по поръчка“, каза съпругата на принц Хари.
Интернет потребителите обаче не бяха впечатлени от новия продукт на Меган Маркъл.
„Трудно е да се повярва, че някой би платил 18 долара за това грозно нещо“, „Тя все още няма нито една оригинална мисъл или идея - просто копира други“. „Има ограничители за книги със същия текст“, пишат читателите на Daily Mail, „Защо някой би купил това?“
През декември марката As Ever представи три шоколадови блокчета с ограничена серия, на цена от 12 долара всяко. Селекцията включваше млечен шоколад с маслени бисквити и пчелен прашец, бял шоколад с цветни посипки и конопени семена, както и тъмен шоколад с малинов пълнеж и морска сол. Потребителите на интернет обаче не бяха впечатлени от сладкишите на херцогинята на Съсекс.
1 Хмм
13:54 17.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Да, от 15 и от 20 лв!
- Благодаря, май ще ползвам банкнота от 10 лв❗
13:54 17.01.2026
3 Баба Гошка
13:55 17.01.2026
4 Тик- Ток
13:56 17.01.2026
5 Жокеи се казваше
13:57 17.01.2026
6 Налудник
Което, само по себе си, говори колко е...хм...хубав.😎
14:11 17.01.2026