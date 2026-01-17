Меган Маркъл пусна ограничител за книги на цена 18 долара, обвиниха я в идейна немощ

Марката As Ever на Меган Маркъл пусна въпросния артикул. Той е ръчно изработен от мека черна кожа и е със златни букви, изписани с почерка на херцогинята. Цената е 18 долара.

„Нашата кожена отметка „Заспах тук“ е създадена в сътрудничество със Sbri, малка британска работилница, собственост на жени, специализирана в ръчно изработени сувенири по поръчка“, каза съпругата на принц Хари.

Интернет потребителите обаче не бяха впечатлени от новия продукт на Меган Маркъл.

„Трудно е да се повярва, че някой би платил 18 долара за това грозно нещо“, „Тя все още няма нито една оригинална мисъл или идея - просто копира други“. „Има ограничители за книги със същия текст“, пишат читателите на Daily Mail, „Защо някой би купил това?“

През декември марката As Ever представи три шоколадови блокчета с ограничена серия, на цена от 12 долара всяко. Селекцията включваше млечен шоколад с маслени бисквити и пчелен прашец, бял шоколад с цветни посипки и конопени семена, както и тъмен шоколад с малинов пълнеж и морска сол. Потребителите на интернет обаче не бяха впечатлени от сладкишите на херцогинята на Съсекс.