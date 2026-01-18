Кралска дистанция: Хари каца в Лондон, а Уилям и Кейт са вече на стотици километри

Предстоящата седмица се очертава като особено важна за британското кралско семейство, но основните събития няма да се развиват в Лондон. Докато принц Хари се готви да пристигне във Великобритания за нов етап от съдебния си спор с Associated Newspapers, повечето членове на семейството му ще бъдат извън столицата, предава Lifestyle.bg.

Херцогът на Съсекс ще присъства на откриването на делото във Висшия съд - заключителната фаза от поредица съдебни искове срещу издателя на Daily Mail и Mail on Sunday. Хари е сред група публични личности, които обвиняват медийната компания в незаконно събиране на лична информация. От Associated Newspapers отхвърлят категорично всички обвинения.

По същото време принцът и принцесата на Уелс ще бъдат на значително разстояние от Лондон. На 21 януари Уилям и Кейт имат планирани съвместни ангажименти в Шотландия, което изключва възможността за тяхна среща с Хари по време на посещението му. Последната публична поява на двете двойки заедно беше на погребението на кралица Елизабет Втора.

В рамките на визитата си Уилям и Кейт ще посетят Националната академия по кърлинг в Стърлинг, където ще се срещнат с британските олимпийски и параолимпийски отбори в навечерието на зимните игри. По-късно те ще се отправят към действащо ателие за ръчно тъкане, което съчетава занаятчийска дейност и благотворителна кауза.

Малко вероятно е Хари да се срещне и с баща си. Крал Чарлз също ще бъде в Шотландия, където на 19 януари има официален ангажимент в двореца Холирудхаус. Последната им лична среща се състоя през септември и беше първата от около година и половина.

Междувременно въпросът със сигурността на принц Хари и семейството му отново е на дневен ред. Той неведнъж е заявявал, че не се чувства достатъчно защитен да доведе Меган и децата им – шестгодишния Арчи и четиригодишната Лилибет – във Великобритания, след като през 2020 г. им беше отнета държавната охрана.

Според източници на списание People обаче от правителството идват „позитивни сигнали“ за възможно възстановяване на финансираната от данъкоплатците защита. Ако това се случи, семейството на Съсекс би могло да започне да прекарва повече време във Великобритания.