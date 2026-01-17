Новини
Стоянович: България прилича на Париж от 1920 г., когато всеки втори таксиджия се представя за руски милионер

17 Януари, 2026 13:35 1 079 33

Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията...

Стоянович: България прилича на Париж от 1920 г., когато всеки втори таксиджия се представя за руски милионер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Според Агенцията по заетостта търсенето на квалифицирани кадри със средно и висше образование все повече спада, тъй като има нужда от неквалифицирани кадри.

„Забелязвате ли, че търсенето на депутати се увеличава? Трудно се намира човек да ти изкопае канал, обаче иначе да ти даде акъл от телевизията, облечен като стрелочник в тъмносиньо костюмче и леко зализан глуповато като за депутат, всеки е готов“, коментира тази новина историкът Петър Стоянович пред бТВ.

„Това изследване доказва една много ясна тенденция, на която в България продължаваме да не обръщаме достатъчно внимание. И това е фактът, че пазарът на труда отдавна има други закони и очаквания. Ние продължаваме да бълваме безработни висшисти или неудовлетворени притежатели на дипломи“, каза Стоянович.

Според него в момента България прилича на Париж от 1920 г., когато всеки втори таксиджия се представя за руски милионер, който е избягал от болшевиките и „от немай-къде е станал таксиметров шофьор“.

„В България всеки е висшист по някакъв начин. Тази наследена от соца традиция – „Мамо, учи, за да не работиш“, вече окончателно се е превърнала в преследване на някакви дипломи. В усвояване на някакви висши образования във всички градове и паланки. Ние на глава от населението сме една от държавите с най-много университети. Половината - напълно безсмислени“, смята историкът.

По думите му в България всеки иска да бъде чорбаджия, а никой – ратай.

„Ние сме родени с ясното съзнание за „обидни“ и „непрестижни“ или не професии“, каза Петър Стоянович.

„У нас средностатистическият занаятчия иска да стане поне зам.-министър. Той цял живот не мисли за това откъде да намери по-добри краставици да продава, а живее с мисълта, че не иска да бъде зарзаватчия, а иска да изследва Космоса, Антарктида или да бъде специалист по ядрена физика и цял ден да смуче молива на бюро“, каза още той.

Според него в момента у нас на пръсти се броят истински престижните професионални гимназии.

Според Стоянович да си "чантаджия" не е много по-различно като творчество, отколкото да бъдеш един среден занаятчия.

„Проблемът е като започнем да не можем да намираме лекари и като легнеш под ножа на някого и онзи като се чуди от ляво надясно ли да те почне и как да те шие – бод зад игла, и се озъбиш в патологията. Тази работа дотам ще стигне“, каза още историкът.

„Утре няма да има кой да закърпи една обувка, няма да има кой да поправи каквото и да е. Има цели сектори, в които никой не сменя болтчето, а хвърля на боклука цялата част и казва няма да се разправям. Дай от магазина новото. И ето стигаме до една патова ситуация, в която отдавна се намира и нашата държава. Не сме единствените“, смята Петър Стоянович.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мало умник

    22 1 Отговор
    Какво търсене на квалифицирани кадри в подобие на окономика с 800 000 държавна администрация и 80% в сферата на услугите?!

    13:39 17.01.2026

  • 2 иван костов

    22 4 Отговор
    София прилича на Берлин и Париж 2026г. Боклуци, плъхове и невнятни соросоиди!🐭

    13:41 17.01.2026

  • 3 Боко Престъпникът

    18 1 Отговор
    Чакай сега, ти да не искаш да кажеш, че трябва да хващам маркуча?!? А кой ще ви спасява тогава? АЗ съм най-подготвен! АЗ! АЗ!!!

    13:42 17.01.2026

  • 4 Анонимен

    15 0 Отговор
    Най-вече висшист по борбата, със специализация при Георги Илиев!

    Коментиран от #5, #18

    13:42 17.01.2026

  • 5 Име

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Търсени са най-вече във фактибг!

    13:44 17.01.2026

  • 6 инглизке мари отде ги намираш бръмбарите

    11 0 Отговор
    ръсещи кьорфишеци за пълнежите ти



    всеки втори чекмеджар се представя за руски милионер

    13:44 17.01.2026

  • 7 Питам:

    23 2 Отговор
    Стоянович, ти не си ли от същите, станал професор в Делиорманската сорбона в Шумен? По времето на омразния ви социализъм за почти 9 милионна България имаше 17 ВУЗ-а, а сега в 6 милионна -52, от които можеш да вземеш диплома без дори да си стъпил дори в сградата. Конкуренцията беше до 50 кандидата за едно място, а сега ги ЗАПИСВАТ без дори да са взели матура, ВАЖНОТО Е ДА ПЛАТЯТ ТАКСАТА! КУЦО И САКАТО СТАНА "ПРОФЕСОР".

    Коментиран от #24

    13:45 17.01.2026

  • 8 Софийски селянин,

    11 1 Отговор
    Да в България всеки се прави на селски тарикат,гледа как да го прецака да мине метър..
    Я не сакам да съм добре,я сакам Вуте да е зле..

    13:45 17.01.2026

  • 9 ти лудли сибе

    6 1 Отговор
    От работа се гърбавее!

    13:46 17.01.2026

  • 10 Ироничен

    11 1 Отговор
    Опит за оригиналничене. Неуспешен.

    13:46 17.01.2026

  • 11 българина обича реда и законите

    7 0 Отговор
    Но да ги спазват другите!

    13:47 17.01.2026

  • 12 ОбразУвателната система е тотално

    13 0 Отговор
    сбъркана!
    Приемат Сульо и Пульо за да им вземат таксите и така хиляди други ненужни чиновници в Университетите си взимат заплатките!

    Коментиран от #23

    13:47 17.01.2026

  • 13 ТАКА Е....

    11 1 Отговор
    ВСЕКИ ВТОРИ Е КАНЦЕЛАРСКИПЛЪХ С ЛАПАТОП. ВСЕКИ ТРЕТИ УЧИ ИЛИ Е ЗАВЪРШИЛ ВИТИЗ.......АРТИСТИ БЕ.....ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ Е ФОЛКТАРИКАТ ВСЕКИ ПЕТИ Е С ФУРАЖКА ВСЕКИ ШЕСТИ Е С ТЕЛК ВСЕКИ 7 МИ Е КАЛИНКА ....АМИ КОЙ ДА БАЧКА А НАКРАЯ...

    13:47 17.01.2026

  • 14 За да вземеш вишу в Америка

    8 1 Отговор
    теглиш 300 000 долара кредит и след това 30 години го изплащаш. Държавата може да му опрости кредита, ако е има особени дарби!

    Коментиран от #28

    13:48 17.01.2026

  • 15 Хаха

    11 4 Отговор
    Другарят стоянович е Еталон, направо мерна единица за нищоправещ, безполезен, соросоиден чантаджия!
    Естествено не забравя да спомете за всичко "виновните" му рустнаци!
    Вероятно има някой самонастанил се у тях под спалнята, който каждая ночь го люби виртуално...

    13:50 17.01.2026

  • 16 икономиката

    3 1 Отговор
    Индустриализацията и технологиите на водят до натрупване, те само разпределят. Едва левите държави използват прогресът за натрупване. А след 1945г. всички държави стават леви в това отношение. Клифтън Крейс, историк от университета „Емори“, поддържа тезата, че проявите на нечовешка жестокост не са страничен ефект от историческото развитие, а представляват основополагащ структурен елемент на модерната епоха. В книгата си „The Killing Age“ той твърди, че „без глобализираното насилие Индустриалната революция нямаше да се случи“.

    13:51 17.01.2026

  • 17 Пълни

    4 2 Отговор
    глупости ! След Първата световна година , въпреки борбата от щетите ѝ , точно този период е тъй наречената "златна ера" с много богат културен живот !

    13:53 17.01.2026

  • 18 Селян

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Да, най-добре е да се краде като комуняст

    13:57 17.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Студент

    3 1 Отговор
    Дори нямате идея колко е трагична нашата ВУЗ система!

    Коментиран от #21

    13:57 17.01.2026

  • 21 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Студент":

    Всекиму заслуженото!

    13:59 17.01.2026

  • 22 Майстора

    2 2 Отговор
    По каква линия е известна тази особа?Явно по роднинска , защото собствените му компетенции са твърде ограничени.

    14:01 17.01.2026

  • 23 Да приемат всички,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ОбразУвателната система е тотално":

    но да излизат с диплома само знаещите и можещите , завършващи висше образование. А колко хора завършват, за да имат някаква диплома, след което продават отвертки в Практикер? В Италия заварчик с висок разряд е много добре платен, особено ако може да заварява под вода.

    14:01 17.01.2026

  • 24 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Питам:":

    Абсолютно точно!
    По времето на "лошия" социализъм явно акъла му е стигнал до прием в шумерския университет, който едва ли му е бил детска мечта! И връзките на баща му не са му помогнали за СУ или великотърновския и всеки учил по онова време знае как ставаше приема и завършването!
    И веднага след 90-те, поп.... и във Виенския университет! Когато мозъка не стига, паричките на чичко сорос плавят "чудеса" за "наши" хора...

    14:03 17.01.2026

  • 25 Стоянович,

    2 1 Отговор
    Ти нали се мислиш за умен, защо чак сега го “откри” това, когато удари като камък всички по главата??? Аз, например, разбрах какво ще се случи още като пуснаха в ЕС - да, не приеха, а пуснаха през задния вход, като слугинчета! Защото точно за това им трябвахме - да им слугуваме! А тук останаха по-посредствените, които дали с висше или с осми клас - все тая! Но иначе - всички се мислят за голяма работа - копче не можеш да им кажеш.

    14:04 17.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този

    2 1 Отговор
    и денкуф са голям майтап с титлите си

    14:05 17.01.2026

  • 28 А да си руски крепостен

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "За да вземеш вишу в Америка":

    Да имаш кредити и да те пратят да загинеш в Донбас как е?

    14:07 17.01.2026

  • 29 Фсичколок

    0 1 Отговор
    Объркан в глупостта си.

    14:09 17.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 гост

    3 0 Отговор
    Тя и любимата адреналинка на ГЕРБ Деничка Сачева има 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ дипломи за виШУ образУвание и ОТ ДАЛЕЧ СИ ЛИЧИ НА КАКЪВ ХАЛ Е!

    14:09 17.01.2026

  • 32 реалност РЕАЛНОСТ

    2 0 Отговор
    Работягите умряха или избягаха на запад. По принцип само социализмът внушаваше - че трудът носи растеж, и социализираше всички - нещо от което намаза западът с внос на такива кадри. Останалите и новото поколение виждат, че с обикновена работа - пък и нямат опит, няма да са щастливи и мечтаят да имат бизнес. Пропагандата не хвали водопроводчици и работници, а само бизнес личности и поприще. Но така е при капитализмът, само бизнесменът и богатият е герой. Съответно другите са боклук. В бедните страни 90% са бизнесмени. В Япония 9% са бизнесмени, в САЩ 6%, Норвегия 5%.

    14:10 17.01.2026

  • 33 Ами,

    3 0 Отговор
    не утре, Стоянович, а днес и сега! Вече е факт! Есенес тръгнах да търся стъклар да постави стъкла на 3 стари дървени рамки на баба ми на село! Обиколих 2 общински центъра, в единия по големия нямаше никакъв стъклар, в другия имало двама, единия бил на път като нелегално такси и трудно стои на едно място, стъклата между другото, а вторият стъклар бе една чевръста лелка, 76 годишна, която не работеше, докато не направи 40 дни на починалия си съпруг! Докато обикалях, видях 6 полицейски, жандармерийски, гранични, фронтексови и всякакви униформени патрули и КПП - та, 3 пъти ма проверяваха, а рамките останаха да чакат за по добри дни....! Същото е и със сарачи, стругари и всичко! Монтьорът като му казвам /наред с други неизправности/, че влиза вода в едниата задна стоп светлина и мигачи, написа на компютъра и казва, че ще поръча нова за 96 лева! Вместо да види първо дали може да се залепи и изолира, както и направих сам!

    14:10 17.01.2026

