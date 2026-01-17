Стоянович: България прилича на Париж от 1920 г., когато всеки втори таксиджия се представя за руски милионер

Според Агенцията по заетостта търсенето на квалифицирани кадри със средно и висше образование все повече спада, тъй като има нужда от неквалифицирани кадри.
„Забелязвате ли, че търсенето на депутати се увеличава? Трудно се намира човек да ти изкопае канал, обаче иначе да ти даде акъл от телевизията, облечен като стрелочник в тъмносиньо костюмче и леко зализан глуповато като за депутат, всеки е готов“, коментира тази новина историкът Петър Стоянович пред бТВ.
„Това изследване доказва една много ясна тенденция, на която в България продължаваме да не обръщаме достатъчно внимание. И това е фактът, че пазарът на труда отдавна има други закони и очаквания. Ние продължаваме да бълваме безработни висшисти или неудовлетворени притежатели на дипломи“, каза Стоянович.
Според него в момента България прилича на Париж от 1920 г., когато всеки втори таксиджия се представя за руски милионер, който е избягал от болшевиките и „от немай-къде е станал таксиметров шофьор“.
„В България всеки е висшист по някакъв начин. Тази наследена от соца традиция – „Мамо, учи, за да не работиш“, вече окончателно се е превърнала в преследване на някакви дипломи. В усвояване на някакви висши образования във всички градове и паланки. Ние на глава от населението сме една от държавите с най-много университети. Половината - напълно безсмислени“, смята историкът.
По думите му в България всеки иска да бъде чорбаджия, а никой – ратай.
„Ние сме родени с ясното съзнание за „обидни“ и „непрестижни“ или не професии“, каза Петър Стоянович.
„У нас средностатистическият занаятчия иска да стане поне зам.-министър. Той цял живот не мисли за това откъде да намери по-добри краставици да продава, а живее с мисълта, че не иска да бъде зарзаватчия, а иска да изследва Космоса, Антарктида или да бъде специалист по ядрена физика и цял ден да смуче молива на бюро“, каза още той.
Според него в момента у нас на пръсти се броят истински престижните професионални гимназии.
Според Стоянович да си "чантаджия" не е много по-различно като творчество, отколкото да бъдеш един среден занаятчия.
„Проблемът е като започнем да не можем да намираме лекари и като легнеш под ножа на някого и онзи като се чуди от ляво надясно ли да те почне и как да те шие – бод зад игла, и се озъбиш в патологията. Тази работа дотам ще стигне“, каза още историкът.
„Утре няма да има кой да закърпи една обувка, няма да има кой да поправи каквото и да е. Има цели сектори, в които никой не сменя болтчето, а хвърля на боклука цялата част и казва няма да се разправям. Дай от магазина новото. И ето стигаме до една патова ситуация, в която отдавна се намира и нашата държава. Не сме единствените“, смята Петър Стоянович.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мало умник
13:39 17.01.2026
2 иван костов
13:41 17.01.2026
3 Боко Престъпникът
13:42 17.01.2026
4 Анонимен
Коментиран от #5, #18
13:42 17.01.2026
5 Име
До коментар #4 от "Анонимен":Търсени са най-вече във фактибг!
13:44 17.01.2026
6 инглизке мари отде ги намираш бръмбарите
всеки втори чекмеджар се представя за руски милионер
13:44 17.01.2026
7 Питам:
Коментиран от #24
13:45 17.01.2026
8 Софийски селянин,
Я не сакам да съм добре,я сакам Вуте да е зле..
13:45 17.01.2026
9 ти лудли сибе
13:46 17.01.2026
10 Ироничен
13:46 17.01.2026
11 българина обича реда и законите
13:47 17.01.2026
12 ОбразУвателната система е тотално
Приемат Сульо и Пульо за да им вземат таксите и така хиляди други ненужни чиновници в Университетите си взимат заплатките!
Коментиран от #23
13:47 17.01.2026
13 ТАКА Е....
13:47 17.01.2026
14 За да вземеш вишу в Америка
Коментиран от #28
13:48 17.01.2026
15 Хаха
Естествено не забравя да спомете за всичко "виновните" му рустнаци!
Вероятно има някой самонастанил се у тях под спалнята, който каждая ночь го люби виртуално...
13:50 17.01.2026
16 икономиката
13:51 17.01.2026
17 Пълни
13:53 17.01.2026
18 Селян
До коментар #4 от "Анонимен":Да, най-добре е да се краде като комуняст
13:57 17.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Студент
Коментиран от #21
13:57 17.01.2026
21 Име
До коментар #20 от "Студент":Всекиму заслуженото!
13:59 17.01.2026
22 Майстора
14:01 17.01.2026
23 Да приемат всички,
До коментар #12 от "ОбразУвателната система е тотално":но да излизат с диплома само знаещите и можещите , завършващи висше образование. А колко хора завършват, за да имат някаква диплома, след което продават отвертки в Практикер? В Италия заварчик с висок разряд е много добре платен, особено ако може да заварява под вода.
14:01 17.01.2026
24 Хаха
До коментар #7 от "Питам:":Абсолютно точно!
По времето на "лошия" социализъм явно акъла му е стигнал до прием в шумерския университет, който едва ли му е бил детска мечта! И връзките на баща му не са му помогнали за СУ или великотърновския и всеки учил по онова време знае как ставаше приема и завършването!
И веднага след 90-те, поп.... и във Виенския университет! Когато мозъка не стига, паричките на чичко сорос плавят "чудеса" за "наши" хора...
14:03 17.01.2026
25 Стоянович,
14:04 17.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този
14:05 17.01.2026
28 А да си руски крепостен
До коментар #14 от "За да вземеш вишу в Америка":Да имаш кредити и да те пратят да загинеш в Донбас как е?
14:07 17.01.2026
29 Фсичколок
14:09 17.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 гост
14:09 17.01.2026
32 реалност РЕАЛНОСТ
14:10 17.01.2026
33 Ами,
14:10 17.01.2026