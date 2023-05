Проблемът с пластмасата по света може да се разреши чрез... гъба (СНИМКИ)

Екип от изследователи във Финландия, търсещи природосъобразни и достойни заместители на пластмасата, наскоро постигнаха значителни резултати в издирването си – това, което търсят те расте по кората на дърветата.

Става въпрос за вид гъба, известна като Fomes fomentarius, информира vesti.bg. Тя расте върху гниещата кора на дърветата и в миналото се е използвала главно като средство за разпалване на огън, което ѝ дава прозвището „гъба прахан“. (Наричана е още „копитна гъба“, защото формата ѝ наподобява копито.)

Изследователски екип от VTT Technical Research Center на Финландия обаче смята, че може да е много повече от това.

Some huge examples of Horse Hoof fungus(Fomes fomentarius), this old fella must be of some age. pic.twitter.com/XvPXg7Nitr

„Плодните тела на Fomes fomentarius са изобретателно леки биологични конструкции, прости по състав, но ефективни по отношение на предназначението си. Отглеждането на материала с помощта на прости съставки е алтернативно решение за преодоляване на разходите, времето, масовото производство и устойчивостта на начина, по който произвеждаме и консумираме материали в бъдеще“, се казва в изследването на екипа, публикувано наскоро в Science Advances.

Накратко вместо да произвеждаме масово пластмаса, струваща твърде много за нашата планета, в бъдеще бихме могли просто да отгледаме гъба с подобна структурна цялост като пластмасата.

Fomes fomentarius „има много плътен и твърд защитен външен слой, има по-мек порест среден слой и здрав и корав вътрешен слой“, според д-р Пежман Мохамади, един от съавторите на изследването. Това означава, че употребата на гъбата може да бъде невероятно разнообразна.

After nearly 2 full days in the house and being able to move a bit again we had to head out for a little walk for some fresh air. I didn't expect to see any mushrooms, but look what we found 😍 Fomes fomentarius on birch, absolutely lovely specimen 🍄🍄🍄 pic.twitter.com/pTIZL7XWN8