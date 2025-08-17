Новини
Учени откриха алтернатива на водата за живот в Космоса

17 Август, 2025

Животът в Космоса би могъл да възникне не в обикновена вода, а в определена течност, която е стабилна в агресивна външна среда

Учени откриха алтернатива на водата за живот в Космоса - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Експерти от Масачузетския технологичен институт (MIT) предполагат, че животът в Космоса би могъл да се е образувал без вода, изследването им е публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, цитирано от nova.bg.

Според водещия автор на изследването Рачан Агравал животът в Космоса би могъл да възникне не в обикновена вода, а в определена течност, която е стабилна в агресивна външна среда. Учените предполагат, че животът на Венера и други планети би могъл да е възникнал в йонна течност - вещество, което съдържа само йони.

Експертите стигнаха до това заключение, като експериментираха с различни методи за извличане на органични съединения от сярна киселина. По време на изследването те забелязаха, че всеки път в процеса остава „стабилен слой течност“. „Това ни доведе до идеята за възможността за образуване на йонни течности и естественото им съществуване на екзопланети“, каза Агравал. Според него в агресивни условия, йонната течност би могла да се превърне в алтернативна среда за възникване на живот. Според тяхното предположение, йонната течност би могла да се е образувала на планети с високи температури – до 180 градуса – и ниско налягане.

В същото време на Земята тя се образува естествено само чрез комбиниране на отровите на два много специфични вида мравки. Йонната течност обаче се синтезира за промишлени цели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 2 Отговор
    като чуя американски учени и настрьхвам

    Коментиран от #4

    09:13 17.08.2025

  • 2 Стенли

    2 0 Отговор
    И кво разбрахме ся едно нищо

    09:18 17.08.2025

  • 3 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Като открият алтернатива на ракията да се обаждат!

    09:38 17.08.2025

  • 4 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    По-страшно от "американски учен" е само "учен от Харвард".
    п.п.
    Обърни внимание как се казва "американския" учен - Рачан Агравал.
    Кой знае за какъв патладжан иде реч.

    10:11 17.08.2025