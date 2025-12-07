Кейт Мидълтън поема пълен контрол над стила си след раздялата със стилистката си

Кейт Мидълтън остава сред най-стилните и разпознаваеми кралски фигури в света, въпреки че вече работи без дългогодишната си лична асистентка и моден съветник Наташа Арчър. След като Арчър напусна двореца през лятото, за да изгради собствен моден бизнес, принцесата е взела решение да не търси неин заместник, предава Lifestyle.

По информация на източници на People Кейт е изключително уверена в модните си избори и знае точно какво подчертава фигурата и стила ѝ. Още преди раздялата с Арчър тя активно участва в подбора на облеклата си за официалните ангажименти, а днес тази задача е изцяло в нейните ръце.

Наташа Арчър, известна в обкръжението ѝ като „Таш“, работи за принц Уилям и Кейт още от годежа им и дълги години играе ролята на връзка между принцесата и водещи дизайнери. Напускането ѝ създаде очаквания за сериозна промяна във визията на Кейт, но модните експерти са единодушни, че трансформацията е почти незабележима.

Специалистите правят ясно разграничение между официалните визии на принцесата и по-ежедневните ѝ появи. По думите на Бетан Холт от The Telegraph, Кейт продължава да впечатлява на държавни събития с внушителни тоалети, като златната рокля на Phillipa Lepley, носена на държавната вечеря с Доналд Тръмп.

На по-неформалните си ангажименти тя запазва добре познатата си елегантна, но сдържана визия. В стила ѝ ключова роля играе и символиката – Кейт често използва модата като дипломатически жест, като избира облекла и аксесоари със специално значение. Сред примерите са перлената огърлица на израелската дизайнерка Susan Caplan за Деня на Холокоста или тоалет от германската марка Talbot Runhof преди визита на президента на Германия.

Близки до нея разкриват, че принцесата отделя немалко време за онлайн пазаруване и проучване на марки, които отговарят на личните ѝ ценности. За нея удобството и посланието са по-важни от следването на модни тенденции.

Засега Кейт предпочита да разчита изцяло на собствения си усет, но експерти допускат, че когато един ден стане кралица, вероятно ще се наложи назначаването на официален стилист заради мащаба на отговорностите и публичните ѝ изяви.