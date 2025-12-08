Чиприян Чуку от Национално-либералната партия е новият кмет на Букурещ

Чиприян Чуку е новият кмет на Букурещ при над 90 процента обработени протоколи. Това показват резултатите, публикувани от Постоянното изборно бюро, предаде БНР.



Кандидатът на Национално-либералната партия и настоящ кмет на Шести сектор в румънската столица получава 36,17 на сто от гласовете.



На второ място е независимата кандидатка Анка Александреску, подкрепена от опозиционния Алианс за обединение на румънците с 21,94 процента.



Трети е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 20,50 на сто. Всички социологически проучвания в изборната седмица го сочеха като най-вероятния победител.



За позицията, останала вакантна след избирането на Никушор Дан за президент на Румъния, се надпреварваха 15 кандидати. В бюлетината обаче те бях 17, тъй като двама оттеглиха кандидатурите си в последния момент.



Изборният ден протече без особени нарушения, но при ниска избирателна активност.

"Мечтата ми се сбъдва", каза Чиприян Чуку в първия си коментар след обявяването на резултатите, цитиран от БНР.

"Искам първо да отправя послание за единство към партиите в правителствената коалиция, особено към дясно-центристките. Предстои ни много работа в кметството на Букурещ, ще имаме много проекти. Искам да направя Букурещ проекта на живота си, но не в краткосрочен, а в дългосрочен план."



Заедно с хората от предизборния му щаб до новоизбрания кмет бе и премиерът Илие Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия.



47-годишният Чуку е районен кмет на столичния Сектор 6. Мандатът му е известен с ремонтирането на няколко училища и детски градини и строежите на нови такива, както и облагородяването на и създаването на паркове зелени площи.



Чуку влиза в политиката през 2000г., когато започва работа в ПР отдела на президентството. Между 2021 и 2023 е председател на либералната партия в Букурещ. Има бакалавърска степен по политически науки.



В първия си коментар след резултатите загубилата Александреску направи препратка към анулираните от Конституционния съд резултати от първия тур на изборите за президент, спечелени Джорджеску. "Това е сложен момент за нашата страна", заяви тя и обеща да се бори за справедливост в Букурещ, независимо от резултата.



Александреску измести от второто място кандидата на управляващата в коалиция Социалдемократическа партия Даниел Балуца - районен кмет на Сектор 4.



След него остана Каталин Друла от либералния Съюз за спасение на Румъния, който бе подкрепен от бившия кмет и настоящ президент Никушор Дан. Петото място е за Ана Мария Чичяла от набиращата скорост млада партия "СЕНС."



