Почина световноизвестният фотограф Мартин Пар

На 73-годишна възраст е починал световноизвестният британски фотограф Мартин Пар, съобщи Франс прес, предава БТА.

Пар беше разпознаваем със своята силно наситена със смисъл фотографска естетика и с ироничния си поглед към ежедневието. Сред основните теми в творчеството му бяха свръхтуризмът и консуматорското мислене.

Той е роден на 23 май 1952 г. в графство Съри. Започва да се занимава с фотография по примера на своя дядо, който е първият му учител. Първоначално снима в черно-бяло, но по-късно преминава към характерните си цветни кадри.

През 1994 г. Мартин Пар става член на престижната агенция „Магнум“, която ръководи в периода от 2013 до 2017 г.

През 2020 г. фотографът посети България, където представи изложба и изнесе лекция.