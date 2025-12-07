Новини
Почина световноизвестният фотограф Мартин Пар

7 Декември, 2025 16:35 831 3

  • мартин пар-
  • фотограф-
  • почина

Авторът на ироничния поглед към консуматорството си отиде на 73 години

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 73-годишна възраст е починал световноизвестният британски фотограф Мартин Пар, съобщи Франс прес, предава БТА.

Пар беше разпознаваем със своята силно наситена със смисъл фотографска естетика и с ироничния си поглед към ежедневието. Сред основните теми в творчеството му бяха свръхтуризмът и консуматорското мислене.

Той е роден на 23 май 1952 г. в графство Съри. Започва да се занимава с фотография по примера на своя дядо, който е първият му учител. Първоначално снима в черно-бяло, но по-късно преминава към характерните си цветни кадри.

През 1994 г. Мартин Пар става член на престижната агенция „Магнум“, която ръководи в периода от 2013 до 2017 г.

През 2020 г. фотографът посети България, където представи изложба и изнесе лекция.


  • 1 Ироничен

    2 0 Отговор
    Бих се обзаложил, че световноизвестният е познат само в средите на специалистите. Освен това, като ироничен към свръхтуризма и консуматорството, щеше да бъде отречен тук.
    Бог да го прости.

    17:11 07.12.2025

  • 2 Да почива

    2 0 Отговор
    в мир човека , но за първи път го чувам " световно известен" :(

    17:19 07.12.2025

  • 3 само питам

    2 1 Отговор
    а снимал ли е сваДби като наще тука световно известните фотаджий?

    ако не е снимал значи нищо известно няма в тоя фотаджия

    17:38 07.12.2025