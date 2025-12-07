Знаменитости и техните странни ритуали за късмет

Суеверието около "фаталния" петък 13-ти е едно от най-разпространените в целия свят. Много хора се опасяват от лош късмет на тази дата, а знаменитостите не правят изключение - те също имат своите странни ритуали и вярвания.

Ето някои интересни примери, подбрани от Elle:

Тейлър Суифт

Изненадващо, Тейлър обича числото 13. В интервю за MTV през 2009 г. тя споделя, че е родена на 13-ти, първият ѝ албум е бил "златен" за 13 седмици, а първата ѝ песен, която достигнала номер 1, имала 13-секундно интро. Дори местата ѝ при награди често били свързани с числото.

Виктория Бекъм

Бившата Spice Girl и дизайнер вярва в силата на кристалите и винаги пътува с тях. "Имам кристали във всички цветове. Това е част от духовния ми свят", споделя тя пред Us Weekly през 2011 г.

Хайди Клум

Моделът носи със себе си торбичка със собствените си млечни и мъдреци зъби. "В Германия няма фея на зъбките, така че ги пазя сама. Не знам дали носят късмет, просто ми е странно удоволствие", казва тя.

Камерън Диас

Камерън често носи колие подкова, което според нея носи късмет и запазва младостта. Въпреки това, тя се смята за несуетна и споделя: "Летях в петък 13-ти, по време на буря, с черна котка на коленете си."

Ема Робъртс

Ема има суеверие да не минава под стълби. "Никога не минавам под стълба – майка ми направи това вчера и почти припаднах от изненада", казва тя пред InStyle.

Миси Елиът

Рапърката избягва черни котки, защото вярва, че пренасят лоша енергия. Веднага щом види такава, сменя посоката.

Дженифър Анистън

Актрисата има ритуал при летене – първо стъпва с десния крак на самолета и почуква по външната му част, за да си донесе късмет.

Лейди Гага

Лейди Гага пази ревностно творческата си дарба. Тя вярва, че ако спи с някого, човекът може да "отнеме" креативността ѝ.

Серина Уилямс

През активните си години на корта Серина имала редица суеверия – носела един и същ чифт чорапи, връзвала обувките по специфичен начин и оставяла топката да отскочи пет пъти преди първия сервис.

Меган Фокс

Меган се страхува от летене, но го преодолява чрез музика на Бритни Спиърс. "Знам, че няма да се случи нищо лошо, ако слушам албум на Бритни", казва тя.

Ариана Гранде

В началото на кариерата си Ариана имала необичаен ритуал – хапвала шоколадови понички преди важни прослушвания за късмет.

Източник: Lifestyle.bg.