Тръмп: Зеленски още не е готов да приеме предложението ни. Разочарован съм, че още не го е прочел

  Тема: Украйна

8 Декември, 2025 04:14

Разговорите с представителите на САЩ във връзка с мирния план за Украйна бяха конструктивни, но не и лесни, заяви украинският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите.

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. "Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп.

Разговорите с представителите на САЩ във връзка с мирния план за Украйна бяха конструктивни, но не и лесни, заяви снощи във видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че изказването на Зеленски идва на фона на планираните днес консултации с европейски лидери.

В събота Зеленски проведе телефонен разговор със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, а днес в Лондон се очаква той да се срещне с френския президент Еманюел Макрон, британския министър-председател Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц.

"Американските представители знаят основните позиции на Украйна", заяви Зеленски във видеообръщанието си късно снощи. "Разговорът беше конструктивен, макар и не толкова лесен", подчерта президентът на Украйна.

Миналата седмица Уиткоф и Къшнър бяха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски преди планираните му визити в Лондон, Брюксел и Рим за консултации по мирния процес, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на нейната канцелария.

По думите на специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна - Кийт Келог, споразумението за прекратяване на войната е "много близо" и зависи от решаването на два основни въпроса. Кремъл обаче посочи, че някои от предложенията на САЩ се нуждаят от радикални промени.

Мелони потвърди солидарността на Италия след руските удари по граждански цели, които италианската лидерка определи като безразборни. Тя заяви, че спешно ще изпрати подкрепа за енергийната инфраструктура и населението на Украйна.

През следващите седмици в Украйна ще бъдат изпратени генератори, предоставени от италиански компании, пише в изявлението на канцеларията на Мелони. Министър-председателката също така потвърди подкрепата си за продължаващите преговори и усилията на САЩ за постигане на "справедлив и траен мир". Мелони приветства готовността на Киев да се ангажира добросъвестно с мирния процес и призова Москва също да демонстрира такава откритост.

Очаква се през следващите дни Зеленски да се срещне с европейски лидери във връзка с консултациите за прекратяване на продължаващата близо четири години война.


