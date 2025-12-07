Новини
Зоуи Кравиц: От детството със знаменитостите до главните роли и собствените избори

Зоуи Кравиц: От детството със знаменитостите до главните роли и собствените избори

7 Декември, 2025

Актрисата разказва за ранните години, кариерата и личния си път към себеизразяване

Зоуи Кравиц: От детството със знаменитостите до главните роли и собствените избори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Да израснеш като дете на известни родители не е лесно – особено когато те са Лени Кравиц и Лиса Бонет. Зоуи Кравиц навлиза в този свят през 1988 г., точно преди раздялата на родителите ѝ. Първите години от живота ѝ преминават със майка ѝ в Санта Моника, в креативна среда без телевизия и интернет, с домашно приготвена веганска храна, пише dir.bg.

Животът с баща ѝ Лени Кравиц, когато тя го посещава в Маями, е съвсем различен: пълен с музика, медии и сцена, но и с преждевременно израстване. Зоуи разказва, че е трябвало бързо да развие инстинкт за хората около себе си, тъй като баща ѝ е много доверчив. Същевременно семейният ѝ произход – наполовина чернокож, наполовина еврейски – я поставя в ситуации на неразбиране от съучениците, което допълнително оформя нейното самосъзнание и решимост да намери своето място.

На 15 години тя се премества в Ню Йорк, за да се потопи в артистична среда и да бъде сред хора, които споделят нейните интереси. Там открива приятели и ментори, които стават важна част от живота ѝ.

Зоуи започва кариерата си с поддържащи роли в блокбъстъри като "Х-Мен: Първа вълна" (2011), "Дивергенти" (2014) и "Лудия Макс: Пътят на яростта" (2015). По-късно печели признание с ролята си в "Големите малки лъжи" на HBO, където си партнира с носителките на Оскар Мерил Стрийп, Никол Кидман, Рийз Уидърспун и Лора Дърн. Ролята ѝ като собственик на магазин за плочи в сериала High Fidelity на Hulu през 2020 г. показва не само актьорските ѝ умения, но и способности като изпълнителен продуцент и сценарист.

През 2022 г. Зоуи е избрана за Жената-котка в „Батман“ на Мат Рийвс, където демонстрира увереност и креативност на снимачната площадка. Режисьорът я описва като интуитивна, умна и забавна, с ясни идеи за развитието на героите.

В личния живот Кравиц също е взела съзнателни решения да живее според своите правила. Тя е избрала да излезе от Instagram за кратко, за да се защити от натиска на социалните медии и критиката относно тялото ѝ. В отношенията си с любовта и приятелите тя подхожда с оптимизъм, като се стреми към честност и откровеност.

Актрисата признава, че 30-те ѝ години са „сладката среда“, в която се чувства по-свободна да прави избори за себе си и живота си, без да се подчинява на очакванията за биологичния часовник или социалните норми. За нея смисълът на живота е да се играе, експериментира и да се наслаждава на приключенията, независимо от възрастта.


