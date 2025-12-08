Тайланд нанесе въздушни удари по границата с Камбоджа

Тайланд нанесе въздушни удари по границата си с Камбоджа, съобщи днес говорителят на тайландската армия генерал-майор Уинтай Суваре, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това се случва, след като двете страни си отправиха взаимни обвинения в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня.

През юли граничният спор прерасна в петдневен конфликт, преди да бъде сключено споразумението за прекратяване на огъня с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим. Разширено споразумение за спиране на огъня бе подписано в присъствието на Тръмп през октомври в Куала Лумпур, столицата на Малайзия.