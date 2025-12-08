Президентът на Бенин: Опитът за преврат пропадна

Президентът на Бенин Патрис Талон заяви днес, че правителството и въоръжените сили на западноафриканската страна са предотвратили опит за преврат от група войници, и обеща, че това няма да остане безнаказано, предаде Ройтерс.

Изявлението на Талон дойде около 12 часа след като в няколко квартала на столицата Котону, най-големият град и търговски център на страната, за първи път се чуха изстрели, а военнослужещи се появиха по държавната телевизия и обявиха отстраняването на президента, на правителството и суспендирането на дейността на институциите.

Силите, лоялни на Талон, "се държаха твърдо, възвърнаха позициите ни и ликвидираха последните огнища на съпротива, държани от бунтовниците", заяви самият Талон в изявление по телевизията и увери, че ситуацията е напълно под контрол. "Тази решителност и мобилизация ни позволиха да победим тези авантюристи и да предотвратим най-лошото за страната ни... Тази измяна няма да остане безнаказана", подчерта той.

Талон заяви също така, че мислите му са с жертвите на опита за преврат, както и с големия брой хора, задържани от бягащите бунтовници, без да дава повече подробности. Агенция Ройтерс не успя да потвърди дали сред задържаните от бунтовниците хора има жертви или заложници.

Случилото се днес е най-новата заплаха за демократичното управление в региона, където през последните години военните завзеха властта в съседните на Бенин Нигер и Буркина Фасо, както и в Мали, Гвинея и Гвинея-Бисау, отбелязва Ройтерс.

Правителството на Бенин заяви, че до днес следобед са били арестувани 14 души във връзка с опита за преврат.

По искане на бенинското правителство Нигерия изпрати самолети на военновъздушните си сили, за да поемат контрола над въздушното пространство на Бенин, с цел да помогнат за изгонването на заговорниците от държавната телевизионна мрежа и военния лагер, в който са се били събрали, се посочва в изявление на канцелария на нигерийския президент Бола Тинубу.

Президентството на Нигерия потвърди късно снощи, че е провело въздушни удари в Котону и е разположило сухопътни войски по искане на Бенин, за да "защити конституционния ред" и да предотврати опит за преврат, отбелязва Франс прес.

Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) и Африканският съюз (АС) осъдиха случилото се. В последващо изявление ЕКОВАС съобщи, че е разпоредил незабавното разполагане на свои сили в Бенин, включително такива, в които има военнослужещи от Нигерия, Сиера Леоне, Кот Д'Ивоар и Гана.

Франция също осъди опита за преврат, отбелязва АФП. Късно снощи Франция призова своите граждани в Бенин да проявяват "най-голяма предпазливост", като посочи "все още нестабилната обстановка" след проваления опит за преврат, в съобщение, публикувано от Министерството на външните работи.

Историята на Бенин е осеяна с преврати и опити за преврати. Патрис Талон дойде на власт през 2016 г. и вторият му мандат трябва да приключи догодина, когато ще има президентски избори.

На президентския вот се очертава да се явят кандидат на досегашните управляващи и умерен опозиционер, но основната опозиционна партия е отстранена от надпреварата.

Патрис Талон е хвален за икономическото развитие на Бенин, но редовно е обвиняван от критиците си, че е извършил авторитарен завой в една страна, приветствана заради динамизма на демокрацията ѝ.