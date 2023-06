В Южна Африка откриха най-старите следи от Homo sapiens

Археолози в Южна Африка са открили отпечатъци от крак на Homo sapiens отпреди 153 000 години - най-старите известни следи, приписвани на нашия вид, съобщава „Live Science“, предава БГНЕС

Рекордната находка е една от многото, открити в Африка през последните няколко десетилетия. След съобщението за отпечатъци от стъпки на възраст 3,66 милиона години в местността Лаетоли в Танзания преди повече от 40 години палеоантрополозите са открили повече от 100 пешеходни следи, запазени в скали, пепел и кал, оставени от нашите предци хоминини - групата, която включва съвременните и изчезналите хора, както и близкородствените ни предци.

