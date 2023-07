Откриха две планети, които споделят една и съща орбита

Астрономи съобщиха за откриването на две планети, които споделят една и съща орбита около своята звезда, предаде Асошиейтед прес.



Според учените това е най-убедителното досега доказателство за подобно странно космическо сдвояване, за което те отдавна подозират, но досега не е било доказано.



Използвайки телескоп в Чили, екипът под ръководството на учени от Испания е забелязал облак от отломки в същата орбита като тази на вече потвърдена планета, обикаляща около звезда на 370 светлинни години в съзвездието Кентавър.



Изследователите допускат, че това е или планета в процес на формиране, или останки от някогашна планета.





#BreakingNews 📡 Trojan planets could exist! In the PDS 70 system, a young star that hosts 2 giant Jupiter-like planets: a cloud of debris with a mass 2 times greater than our Moon was detected in PDS 70b https://t.co/84yh4bRKyc pic.twitter.com/RTOAG0KddN