Владо Карамазов призна: Няколко пъти се разминах с голямата любов (ВИДЕО)

22 Февруари, 2026 12:12 811 6

Актьорът заяви, че няколко пъти е изпускал възможности за любов, защото не е полагал достатъчно усилия

Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Няколко пъти се разминах много лесно с голямата любов." Това призна актьорът Владо Карамазов в предаването "Тази събота и неделя" по bTV. Равносметката му за изпуснатите възможности е по повод филма "Любоф" с негово участие, които тепърва ще има премиера на София Филм Фест.

"Направих си равносметка колко пъти съм се докосвал до човек, с който съм сигурен, че бих имал хубав живот и колко съм положил усилия за това. Най-вероятно не съм положил усилие. В нашето ежедневие подминаваме хубавите моменти, които биха могли да бележат целия ни живот. Ако човек се замисли, вероятно доста пъти е подминавал нещо подобно", откровено заяви актьорът, който по принцип пази подробностите за личния си живот в тайна.

В историята на героя на Карамазов във филма той се среща с жена на летището, но езикът ги разделя. "Бил съм участник в такова нещо - да не мога да се разбера с хора заради езиковата бариера", призна актьорът. Това е станало в Тайланд, където местните не говорели добре английски. Започнали да сочат с пръсти и да ръкомахат като маймуни.

Мислех ако срещна жена, например японка, че винаги има как да се случат нещата, споделя Карамазов.

Колегата му Иван Бърнев, който също бе гост в студиото, е на мнение, че в днешно време липсва любов - божественото лепило, силата, която те кара да вярваш и да твориш.

Любовта е толкова важна за човека като кръвоносната система, смята режисьорът на филма Ивайло Христов. За черно-бялата си лента "ЛюбоФ" той обясни, че е искал да разкаже истории по най-простия начин, без главозамайващи кадри.

"Когато я има любовта, всеки да подходи с доверие, че има смисъл, тогава може да се получи нещо въздействащо", препоръчва Христов.


  • 1 Владо

    5 0 Отговор
    Може и да се разминах, ама пък какъв К. имаше! Ееее...

    12:15 22.02.2026

  • 2 И Ботокса

    3 1 Отговор
    и той !

    12:17 22.02.2026

  • 3 ако беше с фамилия гущеров

    4 0 Отговор
    щеше да има опашка от силиконки

    12:17 22.02.2026

  • 4 Давай

    2 0 Отговор
    Брат пълни фурната че побелехме от лакардии😆

    12:31 22.02.2026

  • 5 Уточни

    3 0 Отговор
    С голямата мъжка любов..
    Това е ! Да роним сълзи за сбъркаността на човешки индивиди?
    Трябва да Встанем!

    12:53 22.02.2026

  • 6 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЗАЩО СИ СЕ РАЗМИНАЛ....ДА НЕ БИ ДА СИ БИЛ СТОМАШНО НЕРАЗПОЛОЖЕН?

    12:54 22.02.2026