Сузанита изтри всички следи от бащата на детето си

22 Февруари, 2026 11:33 1 446 16

  • сузанита-
  • орхан мурад-
  • татуировки-
  • премахване на татуировка-
  • баща-
  • марк славов

Певицата заличава с лазер татусите, посветени на бившия си Марк

Снимки: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Провокативната певица Сузанита каза финално „сбогом" на бившия си, който е и баща на сина ѝ, изтривайки го не просто от съзнанието, а и от кожата си.

През изминалата седмица блондинката се похвали в профила си в Инстаграм, че премахва нещо, което отдавна е трябвало да направи. Става въпрос за татус с името на бившия ѝ мъж – копиехвъргача Марк Славов, от когото има 3-годишен син. Надписът „Марк" е разположен нежно на доста видимо място - под ухото ѝ. На снимките в мрежата виждаме, че татуировката се третира с лазер, а процедурата вероятно ще отнеме поне няколко сесии – стандартна процедура при премахване на татуси.

„Нещо, което отдавна трябваше да (НЕ) правя", пише към кадрите Сузанита.

Силиконовата изпълнителка си прави татуировката през 2022 г., когато и закипява страстта помежду им. Любовта им се развива мълниеносно и през ноември същата година двамата ставата родители на първото си дете – Матиас. Сега обаче те не искат и да чуят един за друг, въпреки че делят съдбата на детето си.

Сега Сузанита отново е влюбена в друг мускулест мачо, но не издава нищо за него. По случай Свети Валентин тя качи провокативна фотосесия с букет от рози и мъжка ръка, впила пръсти в гърдите ѝ. Интересен детайл от снимките е превръзката на врата ѝ вследствие от процедурата с лазер.

„Мислех да се обяснявам в любов...ама ще съм кратка. Мъжът ми е манифестирал някога: Руса, татуирана, перверзна, с големи ц*ц*", казва закачливо за новия си провокативната Сузанита. Мнозина спекулират в мрежата, че именно заради новия щерката на Орхан Мурад е решила да заличи следите от миналото и да започне на чисто. Доколкото е възможно това в нейния случай.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бети педофилката

    3 0 Отговор
    Изтрих и аз всичко 🤭🤣

    11:36 22.02.2026

  • 2 май

    6 0 Отговор
    Днес е денят на бибилотекатките !!

    11:37 22.02.2026

  • 3 Оги

    10 0 Отговор
    Никога не съм си мислил, че животът ще ми покаже, че да си сляп можа де не в недъг, а Божия благодат. Примерът с Орхан и тая ми е урок за цял живот. Никога не знаеш.

    11:38 22.02.2026

  • 4 Много

    8 1 Отговор
    Важно! Мен снощи ме чакаха две прекрасни мацетата да ги жасам, и една яка компания да му сръбнем, но докато избирах къде да отида, така ми се приспа, че жъгнах телефона на самолетен режим, и аре чао! Така се наспах, че беше по голям кеф и от секса!

    11:43 22.02.2026

  • 5 Банан

    7 0 Отговор
    Орхан се изложи като кифла с тая кифла 😁

    11:45 22.02.2026

  • 6 Мдаааа

    10 0 Отговор
    Това беше ясно още, когато започнахте да пишете за тези два отпадъка, и ви го казахме. Дайте нещо, което е непредвидимо и не можем да се сетим.

    11:48 22.02.2026

  • 7 Кифличка

    12 0 Отговор
    Изтрила всичко от Марк в своя живот? И детето ли ще изтрие?

    11:49 22.02.2026

  • 8 От цвят

    10 0 Отговор
    на цвят ! А детето кой го отглежда ? Тя и майка ѝ все някъде и все влюбена !

    11:53 22.02.2026

  • 9 Абе докога ше ни занимавате

    12 0 Отговор
    С парцалеси

    11:58 22.02.2026

  • 10 Завиждам и

    9 0 Отговор
    Иска ми се да имах нейните умствени възможности! Животът щеше да е песен!

    12:01 22.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Голям майстор

    5 0 Отговор
    Тапа пътка! И как ще изтрие ДНК-то на детето?!

    12:09 22.02.2026

  • 13 Точен

    4 0 Отговор
    Феменизмът е не само болест, но и престъпление, както очевидно е в случая...

    12:25 22.02.2026

  • 14 Старшина Боташ

    4 0 Отговор
    Изкукуригала п.ъдла ..защо ни занимавате с това ?!

    12:37 22.02.2026

  • 15 Хмм

    1 0 Отговор
    а детето не е ли следа от бащата, и него ли ще заличава

    12:48 22.02.2026

  • 16 хмм

    0 0 Отговор
    По евтино ще е да го задраска с друг татус

    12:51 22.02.2026