Сузанита изтри всички следи от бащата на детето си

Провокативната певица Сузанита каза финално „сбогом" на бившия си, който е и баща на сина ѝ, изтривайки го не просто от съзнанието, а и от кожата си.

През изминалата седмица блондинката се похвали в профила си в Инстаграм, че премахва нещо, което отдавна е трябвало да направи. Става въпрос за татус с името на бившия ѝ мъж – копиехвъргача Марк Славов, от когото има 3-годишен син. Надписът „Марк" е разположен нежно на доста видимо място - под ухото ѝ. На снимките в мрежата виждаме, че татуировката се третира с лазер, а процедурата вероятно ще отнеме поне няколко сесии – стандартна процедура при премахване на татуси.

„Нещо, което отдавна трябваше да (НЕ) правя", пише към кадрите Сузанита.

Силиконовата изпълнителка си прави татуировката през 2022 г., когато и закипява страстта помежду им. Любовта им се развива мълниеносно и през ноември същата година двамата ставата родители на първото си дете – Матиас. Сега обаче те не искат и да чуят един за друг, въпреки че делят съдбата на детето си.

Сега Сузанита отново е влюбена в друг мускулест мачо, но не издава нищо за него. По случай Свети Валентин тя качи провокативна фотосесия с букет от рози и мъжка ръка, впила пръсти в гърдите ѝ. Интересен детайл от снимките е превръзката на врата ѝ вследствие от процедурата с лазер.

„Мислех да се обяснявам в любов...ама ще съм кратка. Мъжът ми е манифестирал някога: Руса, татуирана, перверзна, с големи ц*ц*", казва закачливо за новия си провокативната Сузанита. Мнозина спекулират в мрежата, че именно заради новия щерката на Орхан Мурад е решила да заличи следите от миналото и да започне на чисто. Доколкото е възможно това в нейния случай.