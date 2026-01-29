Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Учени откриха, че Млечният път е обграден от дебел слой тъмна материя

29 Януари, 2026 17:32 505 12

  • млечния път-
  • галактика-
  • млечен път-
  • тъмна материя-
  • космос-
  • планети

Тъмната материя около нашата галактика съществува под формата на гигантска плоска структура

Учени откриха, че Млечният път е обграден от дебел слой тъмна материя - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени от Университета на Грьонинген, Нидерландия, съвместно с колеги от Германия, Франция и Швеция, са установили, че нашата галактика Млечен път е обградена от огромен слой тъмна материя, пише Физ.орг, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Нейчър астронъми".

Резултатите от него показват, че по-голямата част от материята - включително тъмната, извън така наречената Местна група галактики не е организирана хаотично, а под формата на гигантска плоска структура.

Местната група включва Млечния път, Андромеда и няколко десетки по-малки галактики, обяснява БТА.

Преди почти век астрономът Едуин Хъбъл открива, че на практика всички галактики се отдалечават от Млечния път, подчинявайки се на закона на Хъбъл-Льометр. Това е важно доказателство за разширяването на Вселената и за Големия взрив. Дори по времето на Хъбъл обаче е ясно, че има изключения. Например съседната ни галактика Андромеда се движи към нас със скорост от около 100 километра в секунда.

От половин век за учените остава загадка защо почти всички големи съседни галактики, с изключение на Андромеда, избягват гравитационното влияние на Местната група, въпреки огромната ѝ маса.

Екипът, ръководен от Евуд Вемпе и професор Амина Хелми, е открил, че това може да се обясни със специфичното разпределение на масата в най-близкото космическо обкръжение. Направените от учените компютърни симулации са показали, че материята около Местната група - включително невидимата тъмна материя, е организирана в плоска структура, която се простира на десетки милиони светлинни години. Над и под тази равнина се намират обширни празнини, практически лишени от галактики.

Това решение, намерено от компютъра, възпроизвежда добре разпределението и скоростите на наблюдаваните галактики около нас.

Компютърният модел започва с условията в ранната Вселена, възстановени въз основа на данни за реликтовото излъчване. С помощта на мощен компютър моделът "еволюира", за да възпроизведе съвременните характеристики на Местната група с масата, местоположението и скоростта на Млечния път, Андромеда и 31 галактики, разположени непосредствено извън пределите ѝ. Това е довело да симулации, които могат да се считат за "виртуални двойници" на нашата космическа среда.

Подобни симулации възпроизвеждат добре наблюдаваните скорости на околните галактики, които се отдалечават от нас и следват закона на Хъбъл-Льометр, въпреки голямата маса на Местната група.

Според учените има две причини, поради които локално има толкова малко отклонения от този закон. За близките галактики в равнината, на гравитационното привличане на Местната група противодейства масата, която се намира по-далече в същата плоскост. А местата, където би се очаквало материята да се движи към нас (в празнините), всъщност са "невидими", защото просто няма галактики.

Според Вемпе, това е първото изследване, което позволява да се възстанови разпределението и динамиката на тъмната материя в околностите на Млечния път и Андромеда. "Успяхме да получим модел, който едновременно съответства на съвременната космология и на реалната динамика на нашата локална космическа среда", казва изследователят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Наска Байконурова

    1 0 Отговор
    Млечният път е там, дето се е спукал преди време аквариумът и наводнил апартамента.

    17:36 29.01.2026

  • 2 Мирослав

    2 0 Отговор
    Невероятни учени...сигурно са английски

    Коментиран от #6

    17:39 29.01.2026

  • 3 цццц

    1 0 Отговор
    В сериала Странни Неща , показаха "космоса" които разбрал , разбрал

    17:40 29.01.2026

  • 4 Америка отново Греат

    1 0 Отговор
    Ето затова първо Гренландия, а после и всички местни галактики, накрая и тоя пръстен от тъмна материя, няма какво да ни спре!

    17:40 29.01.2026

  • 5 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Мъск има тъмна материя около млечния път, няма да ходим на Андромеда, да знаеш, няма как да се преодолее тъмната материя, всъщност от кво е изградена?

    17:44 29.01.2026

  • 6 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мирослав":

    Английски учени са установили, че всъщност са пакистанци.

    17:45 29.01.2026

  • 7 Окултно

    2 0 Отговор
    В "Некрономикон" космоса и вселената са описани като живи същества. В тях също така живеят свръхсъщества. Едните съзидателни, другите унищожители, а третите могат да бъдат и добри, и зли. А ние сме описани като създания на техните мисли.

    17:48 29.01.2026

  • 8 Ха,ха

    0 0 Отговор
    От къде знаят кво има и няма, като просто не можем го видим ако не пречупва светлина, тва че ние не можем да го видим не значи че го няма .

    Коментиран от #12

    17:48 29.01.2026

  • 9 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Сега очаквам да ни обяснят: Що е то - Тъмна Материя!!! -)))

    17:49 29.01.2026

  • 10 кой му дреме

    2 0 Отговор
    тъмната материя е като непорочното зачатие и безсимптомия вирус

    еврейски приказки за лека нощ

    17:49 29.01.2026

  • 11 Дарт Вейдър

    1 0 Отговор
    Тъмната страна ще ви завладее🦾🌑

    17:54 29.01.2026

  • 12 фен на сидеров

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха,ха":

    оправдават си огромните заплати и титли ! толкова ли е трудно за разбиране !!???

    17:58 29.01.2026