ГЕРБ защити Даниел Митов по трагедията "Петрохан"

ГЕРБ защити Даниел Митов по трагедията "Петрохан"

22 Февруари, 2026 13:05 2 977 85

Каквото и да бе казал Даниел Митов щяло да се тълкува в политически контекст. В рамките на около 10 дни по това престъпление беше изведена основна версия, но разследването има още много да продължава, посочи Тома Биков

Мария Атанасова

ГЕРБ защити бившия министър на вътрешните работи Даниел Митов по трагедията "Петрохан".

"Г-н Даниел Митов правилно остави разследващите и професионалистите да говорят по трагедията "Петрохан-Околчица". Ако г-н Митов беше казал една дума, сега щяхте да ме питате дали случаят не се политизира", коментира депутатът от ГЕРБ Тома Биков в интервю за БНР.

Според него каквото и да бе казал Даниел Митов щяло да се тълкува в политически контекст. В рамките на около 10 дни по това престъпление беше изведена основна версия, но разследването има още много да продължава, посочи Тома Биков.

Неговото лично мнение е, че зад шесторното убийство стои секта. Дали това ще бъде крайната версия - зависело от МВР.

По думите му ГЕРБ са готови да носят отговорност само за политиките в отбраната с аргумент, че Атанас Запрянов е бил министър на отбраната в управлението на Росен Желязков и си е вършил добре работата. Нито за Сергей Игнатов, нито Трайчо Трайков, нито за Надежда Нейнски можем да носим отговорност, посочи Биков.

Според него няма как ГЕРБ да носи отговорност за служебно правителство на бивш председател на парламентарната група на ПП-ДБ - Андрей Гюров.

"За 24 часа имаме една оставка, която е подадена заради проблема с интегритета. Тези атаки, както ги наричат, се оказаха верни - всички до една за Стоил Цицелков, от това, че е осъден заради каране в нетрезво състояние и заради това, че му е отнето правото да наблюдава избори в Гана", коментира Тома Биков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А браво

    69 3 Отговор
    Сега и Митов да излезе да защити трагедията в Петрохан и работата да си седне на мястото.

    13:07 22.02.2026

  • 2 къдравата сю

    86 4 Отговор
    бях на масаж при едни лами с големи тояги

    Коментиран от #5, #26

    13:07 22.02.2026

  • 3 Съдията

    95 5 Отговор
    Според Тома Биков, Къдравата Сю била Господин! Виц на седмицата, оправихте ми настроението.😂

    13:07 22.02.2026

  • 4 хекимяуу

    53 4 Отговор
    хайлавю дани бейби

    13:09 22.02.2026

  • 5 Ламата

    51 8 Отговор

    До коментар #2 от "къдравата сю":

    Да беше си избелил ануса поне!

    13:10 22.02.2026

  • 6 Той

    80 3 Отговор
    де се губи тоя Дани сума ти и време ? Че и го защитила шайката тоя "герой" !

    13:13 22.02.2026

  • 7 Хаха

    76 4 Отговор
    Дани Пудела най-накрая го показахте.

    13:14 22.02.2026

  • 8 къдравата сю

    35 21 Отговор
    с кукорча много обичахме да си играем на рейнджъри в петрохан

    Коментиран от #29

    13:15 22.02.2026

  • 9 Гост

    68 6 Отговор
    Е та как няма да го защити нали педотата от ГЕРБ ходят там

    Коментиран от #21, #25

    13:15 22.02.2026

  • 10 механик

    65 3 Отговор
    Да, бе . Митов все още не може да говори дълго и правилно заради операцията липосукция, която си прави в чужбина и не му е понесла добре. Стига лъжи . Вече не ни интересува митов , той е отсвирен завинаги .

    13:15 22.02.2026

  • 11 Да бе да

    63 3 Отговор
    А бе човекът просто се скри(избяга). Както се казва- "не стреляйте по пианиста ......". Министър!? Макар и бивш.

    13:15 22.02.2026

  • 12 герб

    61 6 Отговор
    управлява близо 10 години.ПП-ДБ близо година и половина.Герберастията е невинна , кирчо и кокорчо са виновни за всичко, даже за неща преди да направят партията.

    13:16 22.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    61 3 Отговор
    Кой беше Даниел Митов? Смех в залата

    Коментиран от #24

    13:16 22.02.2026

  • 14 Госта..

    54 3 Отговор
    Ето го министъра сега остана и Гл.секретар да се появи /намери/ .

    13:16 22.02.2026

  • 15 В бункер

    50 4 Отговор
    ли беше ДанитУ ?

    13:16 22.02.2026

  • 16 Иван

    52 3 Отговор
    Тома неверни предаде демократичната общност и целуна ръка на Борисов-Пеевски

    13:16 22.02.2026

  • 18 Боко

    29 6 Отговор
    Трансистите се подържат🤮💩👌

    13:17 22.02.2026

  • 19 Дърт чичак

    25 2 Отговор
    И тоя става. Ама за други работи

    13:17 22.02.2026

  • 20 розово дилдо

    30 4 Отговор
    моят герой даниту, скапа ми батериите от употреба

    13:18 22.02.2026

  • 22 Мазният

    54 6 Отговор
    Биков съвсем размаза маслото що се бил покрил Дани , а аргумента кърти мивки ! Причината била , моля ти се , да не би "случая да се политизира" ! Екзекуция на шест души , между тях дете и вместо да подаде незабавно оставка и се яви пред обществото , той мина в нелегалност !

    13:22 22.02.2026

  • 23 Ддд

    6 38 Отговор
    Желаещите журналисти Митов да се изказва по темата Петрохан, много искаха да каже няколко думи по въпроса, и те да започнат да разтеглят локуми, по негов адрес.
    Това беше неистовото желание на слугите на Прокопиев.

    Коментиран от #31, #37

    13:25 22.02.2026

  • 24 Присмехулник

    33 3 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Митофф, който вече е офф.

    13:29 22.02.2026

  • 25 пак казвам

    15 10 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    В ГЕРБ педофили няма, имаше едни на Петрохан и ДАНС ги излекува.

    13:30 22.02.2026

  • 26 Зеления

    36 3 Отговор

    До коментар #2 от "къдравата сю":

    между масажите, носеше пици на Бойко и Шиши в тайната квартира, където се бяха изпокрили

    13:34 22.02.2026

  • 28 Никой

    34 3 Отговор
    " БУДА " лежал ли е в затвора в Чехия ? Сигурно е членувал в секта ?

    13:35 22.02.2026

  • 31 Сигурно

    22 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ддд":

    На Митов никой от истинските управляващи не му казва нищо,особено за фент..анила,

    13:46 22.02.2026

  • 32 Коментар

    20 2 Отговор
    Томе, разкажи как Сламен Желязков преби Методиев в офиса, че още реве от мъка горкият . Страх ли ви е от делта гард сега?

    13:47 22.02.2026

  • 33 Кой какъв е

    22 6 Отговор
    Дали пък Митов не е имал смелостта да им каже - да престанат да го ползват като параван на безобразията си? Не ми се вярва. По-скоро е изпаднал в нервна криза и са го скрили някъде, докато се стабилизира. Да поеме това министерство си беше лудост, но когато лоялността към някого преминава в пълна зависимост от него, това води до непредсказуеми последици. Няма съчувствие към Митов - нито от нас, нито от повелителите му, които всъщност го унищожиха.

    Коментиран от #35

    13:48 22.02.2026

  • 34 Клоун

    28 2 Отговор
    Ама, Биков, ако не искате да се политизират разследванията за престъпленията, не слагайте начело на МВР политическо лице, което няма идея от работата на МВР. Само да не вземе да се окаже, че и Данито е бил участник в пижамените партита на хижата, че тогава съвсем ще я закъсате...

    13:49 22.02.2026

  • 35 Коментар

    20 2 Отговор

    До коментар #33 от "Кой какъв е":

    Митов е седял на разпити срещу лампата, ходил е през пет минути до тоалетната докато е траел разпита и знае какво му се случи ако не слуша шиши. Това е зеленчук, не е министър на вътрешните работи

    13:50 22.02.2026

  • 36 Макс

    25 4 Отговор
    Той и нищо да не казва , пак е ясно че ГЕРБ са замесени .Не случайно фидосови продават хижата на Калушев .Такива сгради в планински и крайгранични зони не се продават на случайни хора .

    13:53 22.02.2026

  • 37 Понеже

    7 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ддд":

    Разбираш....светни ни с какво са се занимавали в хижата.

    13:54 22.02.2026

  • 38 Лицемер

    19 3 Отговор
    Никой не взиима насериозно фурнаджийски лопати като Томата с рогата, преди години подскачаше, че "Борисов е карикатура на диктатор", а месец след това ходеше да му целува ръка, докато си брои 30-те сребърника...

    13:55 22.02.2026

  • 39 ДОКАТО НЕ ПРИКЛЮЧИ РАЗСЛЕДВАНЕТО

    14 2 Отговор
    НИКОЙ ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДА КАЖЕ КОЕ КАК Е БИЛО. УТРЕ НАМИРАТ НЯКОЕ НОВО ДОКАЗАТЕЛСТВО И ВСИЧКО ИЗГОВОРЕНО ДО ТУК ОТИВА НА БОКЛУКА. НУЖНИ СА ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА, НЕ ФАНТАЗИИ!

    13:55 22.02.2026

  • 40 Един

    14 3 Отговор
    Това е бягане от отговорност!Както и да го оправдавате това е дезертьорство.Той си знае.Можеше да излезе и да каже че тече разследване,без подробности,но той се скри.Голям мъжкар........

    13:56 22.02.2026

  • 41 Пешо

    9 3 Отговор
    Странно разбиране за правосъдие и забрани.Присъда преди 15 години с 3 години изпитателен срок и наложена забрана за наблюдение на избори от ЕК през 2020 със срок от 5 години- изтекъл през 2025 година за ГЕРБ и ИТН още са действали,за разлика от безсрочния МАГНИТСКИ.

    13:57 22.02.2026

  • 42 Истината

    20 1 Отговор
    Държавата такъв отпор дава само и само да не излезе истината за това поръчково убийство..........

    13:58 22.02.2026

  • 43 Хехе

    14 2 Отговор
    Ама защо оправдавате това недоразумение, тоя некадърник, тип мек жидоджендър, еталон на ГРОБарска немощ и недоразумения. Забравете го, оставете го да си оттича сам и завинаги.

    13:58 22.02.2026

  • 44 НА БОЙКО ИЛИ НА ТЕРЗИЕВ Е БИЛА?

    4 8 Отговор
    СЕМЕННАТА ТЕЧНОСТ ФАКТ ЛИ Е! НА МАФИОТ ЛИ Е ИЛИ НА МЕКСИКАНЕЦ? В УСТАТА ИЛИ В ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО Е НАМЕРЕНА?

    13:59 22.02.2026

  • 45 ШЕФА

    21 3 Отговор
    Къдравата Сю се появи след като вече не е Мин.но как да се появи преди това след като и Шефа и българоубиеца Тулупа се беше покрил,а защо ? Защото няма голямо престъпление в БГ в което да не участва престъпника от Банкя.

    14:04 22.02.2026

  • 46 Статист

    14 5 Отговор
    Педофилите са ГЕРБ и Пеевски "новото уж начало".
    Пеевски е ученик на Ахмед Доган, а Ахмет Доган е най големият педофил в България лично аз съм го виждал в компанията на пет 13 14 годишни момиченца цял непълнолетен харем в град Шумен в хотел Орбита през 1998 год.

    Коментиран от #52

    14:05 22.02.2026

  • 47 А какво пише днес

    9 3 Отговор
    В уикенд за тонове злато
    На кого са
    Кой ги ликвидира

    14:05 22.02.2026

  • 49 оня с коня

    6 16 Отговор
    И ще попитам МИНИ-Глутницата позиционирала се тука:ЩО ЛАЕТЕ срещу ГЕРБ,след като никой не ви брои за Бройка ааа?

    Коментиран от #55, #81

    14:10 22.02.2026

  • 51 Сценарист

    1 4 Отговор
    ,,Фоцокушението" може да отпадне!Само някое дете с Даун да изчезне!

    14:11 22.02.2026

  • 52 Гласуваш

    7 11 Отговор

    До коментар #46 от "Статист":

    за Радев,получаваш Доган!

    Коментиран от #65

    14:13 22.02.2026

  • 53 Тцтцтц

    15 3 Отговор
    Сю се изплаши и се скри. Сю 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    14:14 22.02.2026

  • 54 Дедо

    16 1 Отговор
    Митов е бил в партията ДСБ на Иван Костов , даже и бил заместик председател на ДСБ. Това е предшественика на ДБ. Интересува ме Тошко и ИТН и Въжраждане защо не го обиждат както обиждат и заклеймяват ПП-ДБ .

    Коментиран от #60

    14:19 22.02.2026

  • 55 доволен

    9 2 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    Брой си конете , да не избягат и те като митов .

    14:21 22.02.2026

  • 56 ПЕНСИОНИРАН ПОЛИЦАЙ

    16 4 Отговор
    МИТОВ Е НАЙ СМЕШНИЯ МИНИСТЪР РАЗБИРАШ ОТ МВР КОЛКОТО ГЕРБЕРСКАТА ЛАМА БОЮ ДА НЕ КРАДЕ . СБИРЩАЙН КРАДЦИ МОЗЪЦИ,КУХИ,КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА,СЧЕТОВОДИТЕЛЯ ГЛАВАНАКА,ПКП ,ДУЛОВСКИ ПЪДПЪДЪЦИ,ПЕЛТЕЦИ, И ЛЮБИМЕЦ-13 БАНКЯТА.

    14:24 22.02.2026

  • 57 КАКВА ЗНАЧИ СЮ

    10 3 Отговор

    До коментар #53 от "Тцтцтц":

    ДАНЕБИ ДА Е /ПЕДИ/

    14:25 22.02.2026

  • 58 Цвете

    11 2 Отговор
    ТИ, КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ НА МИТОВ? ПОСИПЕТЕ СИ ГЛАВИТЕ С ПЕПЕЛ, ТОЛКОВА МНОГО ОМРАЗА Е НАТРУПАНА КЪМ ВАС, ЧЕ НЕЗНАМ ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ РАЗХОЖДАТЕ МЕЖДУ НАС БЪЛГАРИТЕ? ОСОБЕНО ТВОЯ ШЕФ. ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ПОЗОР И СРАМ, ЗАРАДИ ВАС И НЕСПИРНОТО ВИ КРАДЕНЕ И ЛЪЖИ. ДЯВОЛА СИ ЗНАЕ РАБОТАТА ,НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ. 😠👎🙄🤔🇧🇬🎃

    14:33 22.02.2026

  • 59 Цвете

    7 2 Отговор
    ТИ, КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ НА МИТОВ? ПОСИПЕТЕ СИ ГЛАВИТЕ С ПЕПЕЛ, ТОЛКОВА МНОГО ОМРАЗА Е НАТРУПАНА КЪМ ВАС, ЧЕ НЕЗНАМ ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ РАЗХОЖДАТЕ МЕЖДУ НАС БЪЛГАРИТЕ? ОСОБЕНО ТВОЯ ШЕФ. ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ПОЗОР И СРАМ, ЗАРАДИ ВАС И НЕСПИРНОТО ВИ КРАДЕНЕ И ЛЪЖИ. ДЯВОЛА СИ ЗНАЕ РАБОТАТА ,НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ. 😠👎🙄🤔🇧🇬🎃

    14:35 22.02.2026

  • 60 Един

    12 1 Отговор

    До коментар #54 от "Дедо":

    Правилно,Тошко и дума не казва че Митов се скри.Нали с Балабанов и Трифонов са борци за правда? Правда,правда ,ама ако имат интерес и полза.Дори не питаха къде е Митов.

    14:44 22.02.2026

  • 61 Анонимен

    10 1 Отговор
    Може да са вредни но се защитават защото са от едно котило

    14:49 22.02.2026

  • 62 Анонимен

    8 2 Отговор
    Взаимно се самозащитават

    14:51 22.02.2026

  • 63 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Бездействието е най-голямото действие...

    14:53 22.02.2026

  • 64 Какъв

    7 1 Отговор
    Министър беше Митов.?Кукла на конци.Излиза и ни лъже за случая с Русе.За Петрохан нито Сю,нито секретаря му се показаха,защото не могат да кажат истината.Излеьна нелегитимния и.ф.Сарафа да ни замотава и да плюе върху жертвите,които няма как да се защитят.Деньо и той знае ли си функциите и какво са правили първо на престъплението?

    15:03 22.02.2026

  • 65 Статист

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Гласуваш":

    Ти я по хубаво понеделник сутринта отиди на преглед при психолог, ако пък нямаш вяра на българските психолози тогава отиди на психолог в Турция но резултатът ще е един и същ.🤣🤣🤣

    15:09 22.02.2026

  • 66 Да си умреш от майтап!

    9 0 Отговор
    Една жрица от политическото "Околовръстно" застава каот Матросов до една друге такава жрица, в момента и двете са знакови ГЕРБерасти! И двете са бивши СеДеСари, а Митовият Дани дори беше заместник на Ксотов в ДСБ и един от основателите на партията му. Да, ама "Вечната Амбър" на полиитечската проституция - Пръмовата Меглена, го прибра под полата си, докато й предложиха работа в Брюксел и тя заряза и партеята си, към която се беше присламчил Митов, и Гражданите и България! Тогава Митовото нищожество, за да не остане на суха, припълзя в двора в Банкя, седна на тарпезата и вече почти 10 години яде с огромен апетит! Колкото до Бик Томов, неговият позор е потресаващ! От "Борисов е карикатура на мутра и аз ще го вкарам в затвора", до пръв чистач на Зайчарника и пръв лакей на мутрата от СИК! Не, Бик Томов, не! Вашият смешен и жалък МВР- министър трябваше пръв да се застане пред общестевността, а не да се крие! А на теб КОЙ ти каза, че става дума за секта?! Понеже повечето доказателства са, че става дума за чудовищни престъпления, преди всичко трафик на кокаин и на хора от мутри на Тиквата и на Прасето, които престъпления са били разкрити от шестимата нещастници и затова ДАНС, ГДБОП и МВР -то на Къдравата ти убиха!

    15:18 22.02.2026

  • 67 Тома

    7 0 Отговор
    Много ясно е че лама бичето ще защити лама сю

    15:19 22.02.2026

  • 68 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    тоя госин не е никъф мистър! То госин не става за нищо!

    15:22 22.02.2026

  • 69 Да, статист си, 65!

    1 6 Отговор
    52 е много прав! 52 е безпощадно прав! Фатмакът от село Славяново спечели и двата си мандата и с неоценимата помощ на агент Сава - най-успешният проект на КГБ и ДС! Май Комарджията от Мадрид беше по-успешен, ама както и да е, и двамата са един дол дренки! Така че, на психиатър трябва да отидеш ти, ибрликчия на "Проклятието на България", ти 65 на чудовището, което "раздаваше порции", страеше си незаконни саари и дворци с мълчаливото съгласие на позитанските и банкянските комунисти, защото ги държеше всички на къса каишка! Чудовището от сараите беше поробило злочестата ни България във второ турско робство, но кега фатмакът от Славяново, избраникът на кремълдския злодей, явно изпълнява някакъв друг проект на Путин, за какъвто вече имаме аргументи да сичтаем, че съществува! Да, прав е 52 - Гласуваш за фатмака Радев, получаваш "разпределитея на порции"! Ами, и двамата са креатури на КГБ и на Кремъл! Какво друго да искаме от тях?! Просто нито един глас за двамата кремълски ортаци и аркадаши!

    15:31 22.02.2026

  • 70 идиоти вън

    6 1 Отговор
    Не стреляйте по пияниста, той толкова си може!!!

    15:34 22.02.2026

  • 71 Герб е мафия

    9 1 Отговор
    Герб краде и убива

    15:35 22.02.2026

  • 72 Правилно

    9 0 Отговор
    Къдравата Сю тотално се изложи по случая в Русе с бития полицай. ГЕРБ правилно го скриха.

    15:37 22.02.2026

  • 73 Гербави

    6 0 Отговор
    пейгели

    15:41 22.02.2026

  • 74 Горски

    6 0 Отговор
    Още кмета на село Гинци ви го каза. Както и други истини, които с гей, педофилския и сектанския скандал, потушихте. Къде е кмета? Покриха го, за да НЕ изнесе безброй неудобни истини. Толкова бясно всички държавни органи се нахвърлиха да внушат нещо в обществото, че хората с право станаха подозрителни. Впрегнаха се политици, следователи, прокурори, журналисти да внушават "правилни" и "правдоподобни" версии, да омаскаряват докрай онези, които вече не могат да се защитят. Приписват им всичкото зло, грешки и грехове, спокойни, че никой няма да ги осъди,или да им потърси сметка. Мъртвият не ни е враг, казва наш поет, но тук освен че стана враг, стана и средство за изчистване и измиване на гузни съвести! Хайде стига! "Следствието е приключило, забравете" беше показателен филм.

    16:01 22.02.2026

  • 75 Ясо

    5 0 Отговор
    Убийеца ще намере ли убиеца.

    16:04 22.02.2026

  • 76 Итанайките

    5 0 Отговор
    си траят. Несретниците атакуват правитество на два дни, а за мвр министъра на техния бос мълчат като неми. Итанайки таратайки щели да правят национален протест, организанори: маймунарник, тикварник, свинарник. Айде давайте и ще усетите любовта на суверена

    16:11 22.02.2026

  • 77 Наско

    4 0 Отговор
    ГРОБ защитиха един пълен накадърник Дани Мите!Същият като тях и в тяхното единство на 95%!

    16:23 22.02.2026

  • 78 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Тоя изчезна като левчетата

    16:34 22.02.2026

  • 79 Трукбл

    5 0 Отговор
    Пълен боклук. Всички назначение в МВР Скадемията - хора на Пеевски

    16:36 22.02.2026

  • 80 Калинки

    4 0 Отговор
    Те и в ГЕРБ не го обичат много Дани меката китка, ама им беше спуснат от еврейското лоби и нямаше какво да направят... Преди да бъде върнат в България под претекст, че е болен и трябва да се лекува, в продължение на години беше представител на ционистката общност в преговорите за близкия изток, факт който всеки може да провери... Върнаха го, след месец стана член на ГЕРБ, след 2 месеца вече беше заместник председател на партията. Поради какви заслуги, всеки сам може да си отговори.

    17:03 22.02.2026

  • 81 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    Тебе те броят минусите!

    17:12 22.02.2026

  • 82 123

    3 0 Отговор
    Смешници, намерил се кой да го защитава този, то хората не искат и да чуят за Герб.

    17:18 22.02.2026

  • 83 Прошка

    0 0 Отговор
    А пък аз имам съмнения за най-добрия ми приятел , че е гей. Въпреки това ми е мъчно ,че се разделихме и вече не иска да ме види. Скарахме се ,защото всеки месец ми искаше пари на заем. И веднъж ми писна и му отказах,защото аз не съм на постоянна службичка като него и имах проблеми с работата. А той въпреки ,че е на държавна работа към военните в края на месеца все закъсваше. И до ден днешен не проумявам как става това?.Молих го за прошка , но той е тънкоубиден и злопаметен гей. Г-н Митов, вдигнете им най-после заплатите на тези военни , на чиновниците , на социалните работници , че техните приятелите не издържат вече!

    18:03 22.02.2026

