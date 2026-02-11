Небесно явление: С парад на планетите ще изпратим февруари и ще посрещнем март (СНИМКА)

Парад на планетите ще наблюдаваме през последните вечери на февруари и началото на март. Това съобщава Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, цитиран от Телеграф.

От този период ще има възможност за едновременно наблюдение на всички планети от Слънчевата система с изключение на Марс. Тогава Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун ще формират планетен парад ниско над западния хоризонт - в съседните съзвездия Водолей и Риби. Още преди небето да се стъмни напълно, ще бъдат видими по-ярките от тях – Венера и Сатурн. През същия период Марс ще изгрява близо 20 минути преди изгрева на Слънцето и ще остава невидим в зората сутрин. За разлика от останалите изброени планети Уран и Нептун могат да се наблюдават само инструментално.

„Парад на планетите наблюдаваме, когато в границите на едно или две съседни съзвездия се намират няколко планети – както в описания случай. Но Юпитер и Уран ще бъдат по-далеч от тази област - те ще са високо в небето, съответно в Близнаци и Бик. Поради това те няма да участват в парада. Ако разглеждаме реалните положения на планетите по техните орбити с очакването да се окажат подредени в почти права линия, в края на февруари няма да има добра такава подредба - Марс, Уран и Юпитер ще бъдат доста встрани от редицата, формираща се от останалите планети“, отбелязва ученият.

Венера ще започне да се появява като вечерница около 20 февруари. Отначало ще бъде трудно видима много ниско над западния хоризонт, но след това ще се издигне и ще я виждаме до по-късно след залез слънце. В момента Сатурн и Нептун са в съзвездието Риби, Уран е в Бик, а Юпитер – в Близнаци. По-късно през февруари над западния хоризонт вечер ще започнат да се появяват още две планети - Меркурий и Венера.

„На 19 февруари Меркурий ще бъде в т.нар. максимална елонгация – на 18° източно от Слънцето. Това означава, че във вечерите около тази дата планетата ще се наблюдава до по-късно след залеза на Слънцето – във вече достатъчно стъмнилото се небе. През повечето време от годината Меркурий е недостъпен или труднодостъпен за наблюдения, защото се губи в утринната зора“, уточнява още специалистът.