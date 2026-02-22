Новини
ЦСКА привлича защитник от Аржентина под наем

22 Февруари, 2026 13:15 775 3

  • цска-
  • естудиантес-
  • факундо родригес

Очаква се защитникът да пристигне в София и да заиграе в редиците на "армейците" под наем

ЦСКА привлича защитник от Аржентина под наем - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА е все по-близо до ново попълнение. „Армейците“ са на път да привлекат Факундо Родригес. Аржентинецът подписа нов договор с Естудиантес до 2028 след изтичането му на настоящия контракт, който беше до 2027 година. Очаква се защитникът да пристигне в София и да заиграе под наем в редиците на „червените“, съобщава изданието 0221.com.ar, предаде БНТ.

Родригес трябва да уточни последните детайли около договори си с "червените" и да остане в София под наем 18 месеца, като в разбирателството има и опция за откупуването му от аржентинския клуб. То ще стане евентуално на по-висока цена заради новия контракт на централния защитник с досегашния му клуб.

Факундо Родригес премина през 2024 в Естудиантес за сума от 1 200 000 долара. През настоящата година той има само 73 минути в игра за тима си при успеха над скромния Итусаинго с 4:0 за Купата на Аржентина.

През 2025 Родригес има 41 мача за Естудиантес. Напускането му стана възможно заради привличането на Томас Паласиос, което го направи четвърти избор за центъра на защитата след новия играч, както и титулярите Леандро Гонсалес Пирес и Сантяго Нуньес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха ха

    5 3 Отговор
    Тоя е четвърта резерва във отбора си през сезона е изиграл едва 73 минути и то за купата със някакъв си треторазряден отбор.Смятай какви футболисти идват при Припознатите

    14:55 22.02.2026

  • 2 Анубис

    3 3 Отговор
    Очукаха маса пари за резерви.

    15:01 22.02.2026

  • 3 Няма вече ЦСКА...

    4 3 Отговор
    ... има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    15:40 22.02.2026

