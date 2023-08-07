Новини
Кой има имен ден днес, 7 август 2025 г. Честито!

7 Август, 2023 05:00, обновена 6 Август, 2025 20:39

Кой има имен ден днес, 7 август 2025 г. Честито!

Православната църква почита Свети Дометий

Милен Ганев

Днес Православната църква почита Свети Дометий. Историята на Дометий е доста вълнуваща.

Той се родил в Персия като езичник във времето на Константин Велики. Като малък той се запознал с Христовата вяра, оставил езичеството и се кръстил. Толкова много той обикнал истинската вяра, че напуснал всичко светско и станал монах в един манастир до град Низибия.

След като поживял тук известно време, той пожелал да се отдаде на безмълвен живот. Затова напуснал манастира и отишъл в една пуста планина, където се настанил в пещера. Чрез пост, молитва, бдение и богомислие той достигнал такава светост и съвършенство, че изцерявал от всякакви болести. В тия предели дошъл Юлиан Отстъпник.

Той чул за Дометий и пратил люде да зазидат отшелника в пещерата жив, заедно с двама негови ученици. Така свършил живота си този Божи угодник и се преселил в Царството небесно. Това станало в 363 година.

Свети Дометий живял при царуването на Константин Велики. Негова родина била Персия, където той бил обърнат от езичеството в християнството от човек на име Уар. Като оставил родствениците и родината си, проникната от езическото нечестие, свети Дометий се отправил към пределите на гръцката държава, в град Низибия.

Тук отишъл в един манастир и приел свето Кръщение, а след това се облякъл в монашески образ и непорочно преминавал подвига на постническия живот.

Но поради внушенията на завистливия и лукав бяс, живеещите в този манастир монаси го намразили и свети Дометий бил принуден да избяга в манастира на светите мъченици Сергий и Вакх, който се намирал в град Теодосиопол. Тук той подражавал на живота на архимандрит Нурвел, за когото се разказва, че в продължение на шестдесет години не вкусил нищо варено, спял извънредно малко, и то не лежейки или седейки, а като стоял, опирайки се върху жезъла си.

Архимандрит Нурвел поставил преподобния Дометий за дякон, но когато светият разбрал, че архимандритът иска да го накара да стане свещеник, избягал и оттук. Като се уединил в една пустинна планина, свети Дометий водел живот по Бога, търпейки зной и мраз и всякакви несгоди. После той се заселил в една пещера и извършил много чудеса с Христовото име: той изцелявал от болести мнозина, които идвали при него, като в същото време ги привличал от идолопоклонството в Христовата вяра. А когато в тази местност дошъл Юлиан Отстъпник и след като узнал всичко за свети Дометий, заповядал да го убият с камъни.

Изпратените да извършат това злодейство дошли и намерили в третия час на деня светия старец, който заедно с двама ученици извършвал определените молитви. Като се нахвърлили срещу тях, ги избили с камъни и така преподобни Дометий завършил своя богоугоден живот, заедно с двамата си ученици.

Днес повод да почерпят имат всички, които носят красивите имена Валери и Валерия.

1. Името Валери е латинско и означава здрав.

2. Хората с това име съчетават два противоположни характера.

3. От една страна Валери може да бъде палав и обичащ риска, а от друга замечтан и много уязвим.

4. Тези мъже си търсят професия, която им позволява да пътуват често.

5. Хората с това име са много любопитни и пълни с положителна енергия, която им помага да създават нови приятелства.

6. Единственото, на което трябва да се научат, е концентрация, защото разсеяността ще им пречи, както в професията, така и в личния живот.

Валери има няколко имени дни:

21 Януари - Преп. Максим изповедник. Св. мчк. Неофит

7 Юни - Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. Св. мчца Валерия

7 Август - Петдесетница. Св. прпмчк Дометий. Св. мчца Потамия


  • 1 Мравоядъ

    1 1 Отговор
    Валери е латинско име (мъжко име от латинското родово название Valeruis), НО означава "силен съм". Четете ги тези неща преди да дращите каквото някой друг си е превел с Гугле преводача.

    22:55 07.08.2023

  • 2 Св Доматий

    1 1 Отговор
    И кой празнува имен ден все пак? Валерий, Варелий или Валериан?

    06:16 07.08.2024

  • 3 Гост666

    2 1 Отговор
    Поредния езичник станал после светия ,по точно е направен светия от някой.

    07:54 07.08.2024

  • 4 Любопитен

    0 0 Отговор
    Две версии ли има за живота на този светец? В пещера ли са го зазидали или са го убили с камъни? Ако двете предания са взети от два различни източника, интересно е да знаем от кои.

    06:00 07.08.2025