Кой има имен ден днес, 7 август 2025 г. Честито!

Днес Православната църква почита Свети Дометий. Историята на Дометий е доста вълнуваща.



Той се родил в Персия като езичник във времето на Константин Велики. Като малък той се запознал с Христовата вяра, оставил езичеството и се кръстил. Толкова много той обикнал истинската вяра, че напуснал всичко светско и станал монах в един манастир до град Низибия.



След като поживял тук известно време, той пожелал да се отдаде на безмълвен живот. Затова напуснал манастира и отишъл в една пуста планина, където се настанил в пещера. Чрез пост, молитва, бдение и богомислие той достигнал такава светост и съвършенство, че изцерявал от всякакви болести. В тия предели дошъл Юлиан Отстъпник.



Той чул за Дометий и пратил люде да зазидат отшелника в пещерата жив, заедно с двама негови ученици. Така свършил живота си този Божи угодник и се преселил в Царството небесно. Това станало в 363 година.



Свети Дометий живял при царуването на Константин Велики. Негова родина била Персия, където той бил обърнат от езичеството в християнството от човек на име Уар. Като оставил родствениците и родината си, проникната от езическото нечестие, свети Дометий се отправил към пределите на гръцката държава, в град Низибия.



Тук отишъл в един манастир и приел свето Кръщение, а след това се облякъл в монашески образ и непорочно преминавал подвига на постническия живот.



Но поради внушенията на завистливия и лукав бяс, живеещите в този манастир монаси го намразили и свети Дометий бил принуден да избяга в манастира на светите мъченици Сергий и Вакх, който се намирал в град Теодосиопол. Тук той подражавал на живота на архимандрит Нурвел, за когото се разказва, че в продължение на шестдесет години не вкусил нищо варено, спял извънредно малко, и то не лежейки или седейки, а като стоял, опирайки се върху жезъла си.



Архимандрит Нурвел поставил преподобния Дометий за дякон, но когато светият разбрал, че архимандритът иска да го накара да стане свещеник, избягал и оттук. Като се уединил в една пустинна планина, свети Дометий водел живот по Бога, търпейки зной и мраз и всякакви несгоди. После той се заселил в една пещера и извършил много чудеса с Христовото име: той изцелявал от болести мнозина, които идвали при него, като в същото време ги привличал от идолопоклонството в Христовата вяра. А когато в тази местност дошъл Юлиан Отстъпник и след като узнал всичко за свети Дометий, заповядал да го убият с камъни.



Изпратените да извършат това злодейство дошли и намерили в третия час на деня светия старец, който заедно с двама ученици извършвал определените молитви. Като се нахвърлили срещу тях, ги избили с камъни и така преподобни Дометий завършил своя богоугоден живот, заедно с двамата си ученици.



Днес повод да почерпят имат всички, които носят красивите имена Валери и Валерия.



1. Името Валери е латинско и означава здрав.



2. Хората с това име съчетават два противоположни характера.



3. От една страна Валери може да бъде палав и обичащ риска, а от друга замечтан и много уязвим.



4. Тези мъже си търсят професия, която им позволява да пътуват често.



5. Хората с това име са много любопитни и пълни с положителна енергия, която им помага да създават нови приятелства.



6. Единственото, на което трябва да се научат, е концентрация, защото разсеяността ще им пречи, както в професията, така и в личния живот.



Валери има няколко имени дни:



21 Януари - Преп. Максим изповедник. Св. мчк. Неофит



7 Юни - Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. Св. мчца Валерия



7 Август - Петдесетница. Св. прпмчк Дометий. Св. мчца Потамия

